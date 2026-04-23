我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市皇后區飆車黨深夜圍聚釀亂 1人被捕多人在逃

紐時：伊朗領袖穆吉塔巴臉嚴重燒傷說話困難 需整容

中國男子涉偷拍軍機被捕 面臨聯邦指控最高可判1年監禁

記者劉梓祁╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國籍男子涉偷拍軍機在JFK機場被捕，面臨聯邦指控最高可判一年監禁。(記者戴慈慧...
中國籍男子涉偷拍軍機在JFK機場被捕，面臨聯邦指控最高可判一年監禁。(記者戴慈慧╱攝影)

聯邦司法部(DOJ)23日宣布，一名中國籍男子因涉嫌在國家軍事基地未經授權拍攝軍用飛機，日前在紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)被捕後，將面臨聯邦刑事指控；檢方表示，案件仍在調查中，不排除提出更嚴重罪名。

根據聯邦檢方，21歲的中國公民梁天睿(Tianrui Liang，音譯)被控涉及在位於內布拉斯加州貝爾維尤(Bellevue, Nebraska)的「Offutt Air Force Base」非法記錄空軍飛機。該基地為國家空軍戰略司令部的據點，具高度軍事敏感性。

起訴文件指出，梁天睿在前往內布拉斯加州前，曾出現在南達科他州(South Dakota)的「Ellsworth Air Force Base」轟炸機基地。檢方表示，他於3月28日持有效旅遊B1/B2簽證，自加拿大溫哥華經陸路入境華盛頓州

調查顯示，梁在內布拉斯加州遭聯邦調查局(FBI)人員盤問後，隨即駕車前往紐約。聯邦調查局隨後取得逮捕令，並在他抵達甘迺迪國際機場後將其拘捕。

梁於4月7日在紐約東區聯邦地方法院(EDNY)首次出庭應訊。當時承審的聯邦治安法官裁定將其釋放，並拒絕檢方提出的暫緩釋放申請。然而，內布拉斯加州聯邦檢察官隨後提出上訴並獲支持，該州聯邦地方法院首席法官於4月10日下令將梁重新收押。目前梁已由聯邦法警局(U.S. Marshals Service)拘押，並正被押送至內布拉斯加州接受後續審理。

內布拉斯加聯邦檢察官伍茲(Lesley A. Woods)表示，任何試圖非法獲取涉及軍機的敏感資訊者，將依法追究最高責任。檢方表示，案件仍在進一步調查中，以釐清是否涉及更嚴重的國安相關罪行。檢方指，當前罪名如成立，梁天睿最高可被判處一年監禁。

同時，司法部22日亦宣布，另一中國籍男子因未經授權拍攝軍用設施，在聯邦法院承認相關罪名。根據檢方資料，35歲中國公民吳啟林(Qilin Wu，音譯)在密蘇里州(Missouri)聯邦法院承認一項未經授權拍攝重要軍事設施及軍備的罪名。

案發於2025年12月2日，「Whiteman Air Force Base」附近出現可疑車輛，空軍特別調查辦公室(AFOSI)與巡邏人員前往調查時，發現吳在基地周邊活動，並聲稱是為觀察B-2「幽靈」(B-2 Spirit)隱形轟炸機。

調查指出，執法人員當場已明確告知其不得拍攝或錄影，但隔日再度發現同一車輛出現在基地圍欄附近。探員再次接觸吳時，他承認已拍攝包括B-2轟炸機、基地圍欄、出入口以及相關軍事設備等影像，並主動出示手機內容。調查人員共確認18段影像資料，均為其在該軍事設施周邊拍攝所得；吳同時承認，亦曾拍攝另一處空軍基地及其軍機。

檢方並指出，吳於2023年6月22日經亞利桑納州(Arizona)邊境非法入境，當時曾被移民當局逮捕，但因羈押空間不足獲釋，等待原定於2027年2月的移民遞解程序。直至2025年12月3日，聯邦移民與海關執法局(ICE)再度將其拘捕。

世報陪您半世紀

加拿大 華盛頓州 司法部

上一則

紐約皇后區破非法售槍案 2男涉16次交易賣38把槍

下一則

周末好去處╱獨木舟遊河、傷痕文學對談、希臘獨立大遊行
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

中國留學生赴內州偷拍軍機 紐約準備返歐時被捕

中國留學生赴內州偷拍軍機 紐約準備返歐時被捕
開車隨意亮槍恐嚇 ICE探員被控罪 明州檢察官：無絕對豁免權

開車隨意亮槍恐嚇 ICE探員被控罪 明州檢察官：無絕對豁免權
紐約法拉盛致命縱火案嫌犯 ICE要求移交遭拒 警方稱目前仍無保羈押

紐約法拉盛致命縱火案嫌犯 ICE要求移交遭拒 警方稱目前仍無保羈押
中國2名高中生多次赴韓偷拍戰機 遭求刑3至4年

中國2名高中生多次赴韓偷拍戰機 遭求刑3至4年

熱門新聞

日本真子公主（右）和丈夫小室圭。（美聯社）

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

2026-04-20 13:22
據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
媒體見面會。（受訪者供圖）

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

2026-04-16 14:11
南布碌崙17歲華裔少女於日前離家出走多日暫居朋友家，母親希望女兒早日歸來。圖為示意圖，非當事人。(記者胡聲橋／攝影)

紐約華裔少女「搞失蹤」母嘆美中有別：在中國早就找上門

2026-04-20 12:33
雲頂世界預定28日正式啟用現場真人賭桌遊戲，成為紐約市首家提供這類項目的合法商業賭場。（本報檔案照）

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

2026-04-22 06:23
皇后區Q17與Q27兩條公車路線將加入公車攝影執法範圍。（記者戴慈慧╱攝影）

MTA行車紀錄執法 擴大至紐約皇后區

2026-04-18 07:13

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品
3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾
中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘
國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職