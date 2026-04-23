紐約護理員絕食1周獲突破 市議長梅寧同意提交提案

華人護理員代表表示，如今獲得的成果雖值得慶祝，「但革命尚未成功」。(記者曹馨元╱攝影)

為敦促紐約市議會盡快審議並通過廢除護理員24小時工作制的提案，多為華人 女性的家庭護理員維權團體在市政廳外絕食抗議已有一周。23日，維權團體表示，市議長梅寧已公開同意提交該提案，並將在5月15日前對此進行投票 表決，絕食抗爭因此暫停。

這項名為Int-303的提案由華埠 片區市議員馬泰(Christopher Marte)提出，旨在禁止家庭護理行業安排單人24小時值班，目前該案已在公民服務與勞工委員會內經過公聽流程，獲得17名議員聯署。

馬泰表示，在積極與梅寧談判後，終獲其同意在不修改任何內容的情況下提交提案。護理員廢除24小時工作制的抗爭已持續數年，馬泰認為，此次獲得進展的重要原因是「梅寧更能明白護理員堅持的原則」。而他也對提案最終得到通過極為樂觀，「基本上議長拿出的提案，就沒有不被通過的」。

23日午間的集會上，馬泰稱讚護理員絕食的勇氣，並承諾若5月15日前提案不得到通過，「我會和護理員們一起回到這裡，不顧一切代價，直到提案被通過為止」。

華人護理員代表在發言中表示，七天七夜的絕食十分不易，「我們都沒想到自己能做到」；而如今獲得的成果極佳，雖值得慶祝，「但革命尚未成功」，直至提案通過前都不會鬆懈。

在現場聲援護理員的各維權組織也批評紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)背棄承諾，指其在競選期間曾公開支持廢除24小時工作制，當選後卻不兌現諾言。護理員葉女士透露，紐約市警(NYPD)在絕食抗議期間數次想阻攔、並拆除護理員搭設的棚架，她認為這是曼達尼意圖干預的表現。

不過，該提案也面臨爭議。紐約移民記事網援引法律援助協會(Legal Aid Society)與身障人士團體說法指，若不從州級層面修改健保授權，單方面在市府禁止24小時工制會導致身障患者失去照護，甚至讓看護機構陷入合規困境。

據了解，本次參與絕食抗議的十餘名護理員盡管拒絕進食固體食物，但會正常飲水，維權團隊也會準備諸如椰子水等帶有能量的飲品保障絕食者的基本需求。

馬泰承諾若5月15日前提案不得到通過，「我會和護理員們一起回到這裡，不顧一切代價，直到提案被通過為止」。(記者曹馨元╱攝影)