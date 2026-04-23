紐約6人團夥連續搶劫電單車 警方公布照片通緝

一個六人團夥在布碌崙犯下多起電單車搶劫，圖為六名嫌犯之一。(警方提供)

一個六人團夥近日在不到20天時間內，在布碌崙 (布魯克林 )班森賀、皇冠高地(Crown Heights)、米爾盆地(Mill Basin)和公園坡(Park Slope)連續犯案，搶劫了至少五輛電單車。警方22日晚公布嫌犯照片。

警方稱，這一系列搶劫案始於3月20日下午1時50分左右，在班森賀14大道交克羅普西大道(Cropsey Avenue)附近。當時一名14歲和一名15歲青少年在騎電單車時被六人圍堵，其中一人打擊15歲受害者臉部，另一名男子強行脫掉了14歲受害者的運動衫。這夥人搶走了電單車後逃離現場，兩名受害者均受輕傷。

第二起搶劫案4月4日下午3時發生在皇冠高地紐約大道(New York Avenue)交帝國大道(Empire Boulevard)附近，一名31歲的男子在騎電單車時被一夥人接近。警方稱，其中一人亮出一把刀子，搶走電單車。

4月6日又發生了兩起案件。大約下午2時，一名36歲男子在米爾盆地在航空路(Aviation Road)50號前被一夥騎電單車的人接近。警方稱，其中一人亮出一把槍，兩人上前搶電單車，但沒有成功。當天下午大約6時，在班森賀海岸大道(Shore Parkway)1800號門前，一名騎電單車的15歲少年被六人團夥靠近，這夥人將受害者從電單車上推下，隨後搶走了電單車和一個背包。這名受害者受了輕傷。

最近一起案件4月8日發生在公園坡(Park Slope)。警方稱，大約中午12時45分，一名16歲少年騎電單車時被五人團夥接近，這些人搶走電單車後逃離現場。這名受害者也受了輕傷。

警方稱，這些搶劫案大多發生在下午，犯案團夥一起出動，共同接近騎電單車的受害者。警方提醒居民騎電單車出行時要小心。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

一個六人團夥在布碌崙犯下多起電單車搶劫，圖為六名嫌犯之一。(警方提供)

一個六人團夥在布碌崙犯下多起電單車搶劫，圖為六名嫌犯之一。(警方提供)

一個六人團夥在布碌崙犯下多起電單車搶劫，圖為六名嫌犯之一。(警方提供)

一個六人團夥在布碌崙犯下多起電單車搶劫，圖為六名嫌犯之一。(警方提供)