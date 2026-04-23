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男子紐約街頭侵犯華女 她回溯過程：我只想讓他被捕

記者馬璿／紐約即時報導
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當事女子事後回憶過程，表示自己雖然又累又餓，但從未有過放棄追捕男嫌的念頭。圖為事...
當事女子事後回憶過程，表示自己雖然又累又餓，但從未有過放棄追捕男嫌的念頭。圖為事發現場。(取自谷歌地圖)

一名男子本月20日晚間在紐約布碌崙(布魯克林)日落公園8大道當街侵犯華裔女性，引發社區震驚；該名女子事後受訪回溯過程，表示自己在追趕男嫌時雖然身體不適，但從未有放棄的念頭，一心只想著要讓此嫌被逮捕歸案。

女子回溯事發經過，表示當晚8時50分左右，剛下班的她戴著帽子、戴著耳機聽歌，手持手機，準備沿著60大道從5大道走向8大道回家。在6大道和7大道之間一個光線昏暗的大樹旁，她突然被戴著帽子的男嫌侵犯。

她表示，對方沒有出聲，卻突然用一隻手按住她的肩膀，另一隻手則是隔著她的衣物開始侵犯她。「我下意識反抗，卻被推倒在地上，但我立即爬起身後追正在逃跑的色狼。」

她回憶，當時她又餓又渴又冷又累，但她並不打算放棄，狂奔半條街之後追上男嫌，並死死抓著對方不讓其逃竄，但對方不僅開口要她放手，還威脅女子要報警。她在被推倒之後，所幸因身穿厚羽絨外套而未受重傷，但手腕跟腳踝仍有擦傷。

隨後，女子在8大道上看見警車，但男嫌首先衝向前，並告訴警方自己被女子毆打。女子則立刻向警員講述男子侵犯的過程，提供口供的過程中，男子還一度想再逃離現場，被現場警方察覺並攔阻。

女子亦透露，對方不斷向警員表示自己是猶太人，但警方並未多理會便將男嫌押送至警局，也為女子找來救護車，將她送往醫院進行後續治療。

女子表示，她在快步追著男嫌時已經相當疲憊，但她從未有過任何放棄的念頭，而原先已經計畫在短期內離開紐約市的她也表示，若有必要，她將留下與當局合作，「如果他被放出來，我擔心他將繼續欺負其他人。」

女子表示，她相信這並非男嫌首次對女性下手，也不會是最後一個，若案件未獲得妥善處理，她擔心男嫌未來將在社區內再伸狼爪。

她也呼籲，由於事發現場天色昏暗，附近住戶的監視器未錄下清晰畫面，希望有停在周邊的車主，若有行車紀錄器的影像可以提供她當作證據，希望可以與分局警方聯絡，確保男嫌受到應有的懲處。

據悉，該名自稱猶太裔的男嫌曾號召猶太社區人士至警局要求警方釋放自己，但施壓不成，最終男嫌仍被送往布碌崙刑事法庭被控罪。

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