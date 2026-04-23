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紐約唐人街住客協會下屬CAAAV政聲 為3候選人背書

記者范航瑜╱紐約即時報導
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CAAAV政聲指出，此次初選背書是繼2025年市長選舉力挺曼達尼(Zohran ...
CAAAV政聲指出，此次初選背書是繼2025年市長選舉力挺曼達尼(Zohran Mamdani)之後的延續行動。(CAAAV政聲提供)

紐約唐人街住客協會下屬的社區倡議組織「CAAAV政聲」(CAAAV Voice)22日宣布紐約州初選的三名候選人背書名單，分別是角逐第27州參議院選區(SD27)的牛毓琳(Yuh-Line Niou)、競逐第65州眾議院選區(AD65)的薩里圖帕克(Illapa Sairitupac)，以及參選第10國會選區(NY10)的蘭德(Brad Lander)。

CAAAV政聲指出，此次初選背書是繼2025年市長選舉力挺曼達尼(Zohran Mamdani)之後的延續行動，「在那場選舉中，組織動員了數以萬計歷來被排斥於選舉進程之外的亞裔移民與工薪階層選民，最終協助曼達尼擊敗葛謨(Andrew Cuomo)勝選。」

CAAAV政聲華埠首席組織員徐芳華(Julie Xu)表示，工薪階層與紐約移民正同時面對移民及海關執法局(ICE)升級執法、社會服務削減，以及通膨三重夾擊，當前比以往更需要有實戰經驗、能夠抵禦掠奪性房地產利益並捍衛移民社區的民選官員。

牛毓琳、蘭德與薩里圖帕克三人均曾公開承諾，拒絕接受房地產業及美以公共事務委員會(AIPAC)獻金，並在捍衛和擴大租金管制、抵制ICE升級執法方面有紀錄可查。

CAAAV政聲援引數據指出，紐約市逾62%的居民入不敷出，租金成為最沉重負擔。布碌崙(布魯克林)與曼哈頓的月租中位數已創下5000元的歷史新高，而薪資卻幾乎毫無增長；在川普對伊朗動武的背景下，食品、電力、醫療及油價均現大幅漲勢；本月公布的消費者物價指數(CPI)顯示，通膨率較去年同期跳升至3.3%，較2月年率高出近一個百分點。

蘭德此番角逐的對手為現任眾議員高德曼(Dan Goldman)，兩人交鋒顯現出民主黨進步派與中間派之間的路線分歧。高德曼已獲眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)、州長霍楚(Kathy Hochul)等黨內重量級人物背書；蘭德則有市長曼達尼、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)及州參議員劉醇逸為其助選。

牛毓琳獲工作家庭黨(Working Families Party)及多位進步派民代背書，包括蘭德、州眾議員金兌錫(Ron Kim)與市議員哈尼夫(Shahana Hanif)，其對手李榮恩則獲華埠市議員馬泰(Christopher Marte)、現任州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市議員高步邇(Gale Brewer)和曼哈頓區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)等人支持。

紐約州初選定於6月23日(周二)舉行。

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