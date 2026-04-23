我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國安部29歲副助理部長傳被包養 已停職…今日5件事

川習會前飄火藥味 白宮指控中國大規模竊取AI技術

紐約市皇后區飆車黨深夜圍聚釀亂 1人被捕多人在逃

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區18日凌晨出現非法街頭車聚，大批民眾圍觀車輛甩尾，一群人在加油站附近點燃環...
皇后區18日凌晨出現非法街頭車聚，大批民眾圍觀車輛甩尾，一群人在加油站附近點燃環狀火圈，現場一度混亂。(取自市議員黃友興X社群平台)

皇后區日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的惡劣案件，受到當地居民以及民選官員譴責。警方23日表示，一名涉事的22歲駕駛被逮捕。警方正在追緝與此案相關的數名其他嫌犯及四輛涉案車輛。

影片來源：YouTube@Eyewitness News ABC7NY

消息人士及紐約市警局指出，22歲的阿賽迪(Asil Assaidi)於23日上午被通緝小組拘捕，他18日凌晨涉在皇后區中村(Middle Village)參與飆車黨圍聚活動。警方也表示將持續追查任何製造混亂、危及紐約市民生命安全的人。

警方表示，此次皇后區的飆車黨圍聚活動中，來自布朗士的阿賽迪還被控刑事毀壞、魯莽危害他人安全、非法集會、加重未經授權操作機動車輛、以及無保險駕駛等罪名。

警方還在追緝與此案相關的數名其他嫌疑人及四輛涉案車輛。當地市議員黃友興表示，已有兩輛車被查扣。

皇后區居民羅莎向媒體表示，他們不應該在街道中間做這些事，居民們需要安全。

根據市警局，18日凌晨近2時，警局接報稱在皇后區艾略特大道(Eliot Avenue)與第69街附近有多人飆車。警員到場後發現，一輛藍色汽車做出甩尾繞圈等危險駕駛行為，同時現場還有一輛載有三名不明男子的銀色X3寶馬，以及一輛載有兩男一女的白色寶馬。在警方疏散人群期間，兩名嫌犯跳上警用巡邏車引擎蓋，導致擋風玻璃破裂，隨後乘坐一輛黑色日產汽車逃離現場。

網上流傳的影片顯示，一群人在加油站附近點燃環狀火圈，並在現場進行危險的汽車特技表演。其他影片則顯示，大批人群深夜聚集在車輛周圍，播放高音量音樂，在街道上高速行駛並持續甩尾，場面遍及皇后區多地。

另一段在社交媒體上流傳的影片顯示，數月前，布朗士也曾發生類似事件，三輛汽車同時進行特技表演，還有戴面罩的男子從警車上翻跳。

來自布朗士的市議員費利茨(Oscar Feliz)表示，這類所謂的汽車圍聚活動對當地造成干擾，「不可接受，不能容忍。」

警局的數據顯示，今年共已取締61起類似事件，逮捕51人，並查扣62輛車輛。市警局也表示，已制定一套強而有力且積極的行動計畫，遏制並制止汽車圍聚活動，「絕大多數事件都在未造成事故的情況下被成功制止。」

世報陪您半世紀

皇后區 布朗士 紐約市

上一則

全美高中金融教育排名…紐約2校進前10 逾十校躋身百強

下一則

紐約5月推「星空下電影」 全市公園免費觀影
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約皇后區飆車黨圍聚 市議員怒斥 警公布肇事者照片

紐約皇后區飆車黨圍聚 市議員怒斥 警公布肇事者照片
紐約皇后區馬斯佩斯非法街頭車聚釀混亂 三人跳警車砸裂擋風玻璃

紐約皇后區馬斯佩斯非法街頭車聚釀混亂 三人跳警車砸裂擋風玻璃
黃友興與蒂池會談 促增警力、嚴懲非法飆車

黃友興與蒂池會談 促增警力、嚴懲非法飆車
皇后區連環搶案18宗、19人受害 紐約市警追持刀嫌

皇后區連環搶案18宗、19人受害 紐約市警追持刀嫌

熱門新聞

日本真子公主（右）和丈夫小室圭。（美聯社）

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

2026-04-20 13:22
據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
媒體見面會。（受訪者供圖）

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

2026-04-16 14:11
南布碌崙17歲華裔少女於日前離家出走多日暫居朋友家，母親希望女兒早日歸來。圖為示意圖，非當事人。(記者胡聲橋／攝影)

紐約華裔少女「搞失蹤」母嘆美中有別：在中國早就找上門

2026-04-20 12:33
雲頂世界預定28日正式啟用現場真人賭桌遊戲，成為紐約市首家提供這類項目的合法商業賭場。（本報檔案照）

雲頂世界真人賭桌28日啟用 紐約市首家合法商業賭場上路

2026-04-22 06:23
皇后區Q17與Q27兩條公車路線將加入公車攝影執法範圍。（記者戴慈慧╱攝影）

MTA行車紀錄執法 擴大至紐約皇后區

2026-04-18 07:13

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品
中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠
3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾
歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐

歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐