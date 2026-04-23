紐約市皇后區飆車黨深夜圍聚釀亂 1人被捕多人在逃

皇后區18日凌晨出現非法街頭車聚，大批民眾圍觀車輛甩尾，一群人在加油站附近點燃環狀火圈，現場一度混亂。(取自市議員黃友興X社群平台)

皇后區 日前發生一起飆車黨圍聚社區、進行非法車技表演並爬上警車車頭的惡劣案件，受到當地居民以及民選官員譴責。警方23日表示，一名涉事的22歲駕駛被逮捕。警方正在追緝與此案相關的數名其他嫌犯及四輛涉案車輛。

影片來源：YouTube@Eyewitness News ABC7NY

消息人士及紐約市 警局指出，22歲的阿賽迪(Asil Assaidi)於23日上午被通緝小組拘捕，他18日凌晨涉在皇后區中村(Middle Village)參與飆車黨圍聚活動。警方也表示將持續追查任何製造混亂、危及紐約市民生命安全的人。

警方表示，此次皇后區的飆車黨圍聚活動中，來自布朗士 的阿賽迪還被控刑事毀壞、魯莽危害他人安全、非法集會、加重未經授權操作機動車輛、以及無保險駕駛等罪名。

警方還在追緝與此案相關的數名其他嫌疑人及四輛涉案車輛。當地市議員黃友興表示，已有兩輛車被查扣。

皇后區居民羅莎向媒體表示，他們不應該在街道中間做這些事，居民們需要安全。

根據市警局，18日凌晨近2時，警局接報稱在皇后區艾略特大道(Eliot Avenue)與第69街附近有多人飆車。警員到場後發現，一輛藍色汽車做出甩尾繞圈等危險駕駛行為，同時現場還有一輛載有三名不明男子的銀色X3寶馬，以及一輛載有兩男一女的白色寶馬。在警方疏散人群期間，兩名嫌犯跳上警用巡邏車引擎蓋，導致擋風玻璃破裂，隨後乘坐一輛黑色日產汽車逃離現場。

網上流傳的影片顯示，一群人在加油站附近點燃環狀火圈，並在現場進行危險的汽車特技表演。其他影片則顯示，大批人群深夜聚集在車輛周圍，播放高音量音樂，在街道上高速行駛並持續甩尾，場面遍及皇后區多地。

另一段在社交媒體上流傳的影片顯示，數月前，布朗士也曾發生類似事件，三輛汽車同時進行特技表演，還有戴面罩的男子從警車上翻跳。

來自布朗士的市議員費利茨(Oscar Feliz)表示，這類所謂的汽車圍聚活動對當地造成干擾，「不可接受，不能容忍。」

警局的數據顯示，今年共已取締61起類似事件，逮捕51人，並查扣62輛車輛。市警局也表示，已制定一套強而有力且積極的行動計畫，遏制並制止汽車圍聚活動，「絕大多數事件都在未造成事故的情況下被成功制止。」