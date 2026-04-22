抱一抱就11連敗…大都會隊也沒能逃過「曼達尼市長詛咒」

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）造訪花旗球場（中）。（美聯社）

據紐約郵報報導，紐約市 長曼達尼 （Zohran Mamdani）周二欣然接受「曼比諾市長（Mayor Mambino）」這個綽號，同時也表達希望紐約大都會隊能盡快終結令人難堪的11連敗，部分球迷甚至將這段低潮歸咎於他帶來的「詛咒」。

有球迷戲稱，「曼比諾的詛咒（The Curse of the Mambino）」始於4月9日。當天，市長在花旗球場（Citi Field）與球隊吉祥物Mr. Met和Mrs. Met合影並擁抱他們；此後，大都會在周二對戰明尼蘇達雙城隊前吞下0勝10敗的慘澹戰績。

在當天上午一場與此無關的記者會上，有記者提及這個登上紐約郵報周一頭版的說法。曼達尼回應，「球季還很長。」並補充，「我依然保持信心，就像全市許多大都會球迷一樣。」

他也打趣說，「不過我今天願意接受被稱為『曼比諾市長』。」

同一名記者進一步詢問，他是否能做些什麼來「破解詛咒」，例如揮動魔杖。對此，曼達尼回應，「我會像每一位大都會球迷一樣，繼續交叉手指祈禱。」談到這支他支持的球隊時，他也指出，大都會上一次奪得世界大賽冠軍是在1986年，而最近一次闖進國聯冠軍賽則是2015年。「我偶爾也會戴上球隊的帽子，並向他們送上最好的祝福。」

大都會在2026賽季開局一度以7勝5敗、勝率高於五成兩場的表現起步；然而在「擁抱事件」後，球隊卻苦吞11連敗，並在周二前穩居國聯東區墊底。

這是球隊自2004年以來最長的一次連敗，當時隊中傳奇球星David Wright仍處於新秀賽季。

曼達尼此行造訪花旗球場，原是為了在紐約對戰亞利桑納響尾蛇隊前，向球場工作人員表達支持。在當時的拍照活動中，兩位吉祥物還替這位34歲市長戴上了一頂超大尺寸的大都會帽。

一名同時支持大都會與曼達尼的球迷 Nelson Berrios 周一表示，「當他抱住他們時，我就在想發生什麼事？沒有人可以碰Mr. Met，只有Mrs. Met可以，就是這樣。」

另外，曼達尼目前尚未造訪位於布朗克斯的洋基球場（Yankee Stadium）；而紐約洋基隊目前則暫居美聯東區第一。

Mamdani curse? Mets drop 10 straight games after NYC mayor hugs Mr., Mrs. Met. Read today's cover here: https://t.co/wW1VRaoOaB pic.twitter.com/orAG2vuHBr — New York Post (@nypost) April 21, 2026

▲ 圖片來源：X平台＠New York Post（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.