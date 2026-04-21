我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

川普延長停火 等伊朗交出提案

紐約皇后區7號線地鐵致命事故 男子墜軌身亡

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區七號線21日早晨發生致命地鐵事故，一名男子在月台墜軌後遭列車撞擊身亡。(美...
皇后區七號線21日早晨發生致命地鐵事故，一名男子在月台墜軌後遭列車撞擊身亡。(美聯社)

皇后區21日早晨發生致命地鐵事故，一名男子在月台墜軌後遭列車撞擊身亡，導致七號線長時間停駛，早高峰通勤大受影響，不少民眾表示通勤時間被迫延誤近兩小時。

警方表示，事故發生於21日上午7時11分左右，地點位於傑克遜高地(Jackson Heights)與可樂娜(Corona)交界的交匯點大道(Junction Blvd.)車站往曼哈頓方向月台。警員到場後，在鐵軌上發現一名男子已失去意識，經確認當場死亡，身份尚未公布。警方初步調查指出，案件不涉及刑事因素，另有目擊者稱該男子為自行跌落軌道。

事故發生後，七號線列車一度全面受阻。根據大都會運輸署(MTA)資訊，列車其後恢復部分運行，但在74街—百老匯(74th St-Broadway)至威利點(Mets-Willets Point)區間改為慢車行駛，並持續出現嚴重延誤。

不過，許多民眾白喔是，替代路線實際效果有限。一名乘客表示，當日上午8時10分抵達74街站時，廣播已通知有人被列車撞擊，並建議改搭其他路線，但「去法拉盛基本只能搭七號線」，導致大量乘客滯留。另有民眾指出，事故約發生於7時25分至7時30分之間，當時列車緊急煞停、車廂燈光關閉，乘客被要求下車疏散。

有通勤者回憶，約早上8時許抵達交匯點大道附近時，現場已設置警戒，軌道區域覆蓋白布，清理作業持續進行，「等了將近兩小時才恢復通車」。另有目擊者表示，事發現場疑有大量血跡，畫面令人不適。

綜合多名乘客說法，七號線至上午9時40分左右才逐步恢復運行，整體延誤時間接近兩小時以上。此外，警方同日亦接報處理曼哈頓上東城(Upper East Side)86街5號線車站另一起墜軌事件，該名當事人自行返回月台，未被列車撞擊，也未受重傷。

世報陪您半世紀

大都會 百老匯 曼哈頓

上一則

涉違法經營博彩 2加密幣巨頭被紐約州起訴

下一則

男子布碌崙8大道襲擊性侵華女 被控多罪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

BART 12小時內兩度出包 金山段通勤大亂

BART 12小時內兩度出包 金山段通勤大亂
紐約法拉盛深夜槍擊兩人受傷 皇后區同日再發生兩案致1死

紐約法拉盛深夜槍擊兩人受傷 皇后區同日再發生兩案致1死
紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷
男華埠6號線地鐵上公然猥褻 警追緝

男華埠6號線地鐵上公然猥褻 警追緝

熱門新聞

日本真子公主（右）和丈夫小室圭。（美聯社）

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

2026-04-20 13:22
據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

紐約市長夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

2026-04-17 09:15
媒體見面會。（受訪者供圖）

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

2026-04-16 14:11
南布碌崙17歲華裔少女於日前離家出走多日暫居朋友家，母親希望女兒早日歸來。圖為示意圖，非當事人。(記者胡聲橋／攝影)

紐約華裔少女「搞失蹤」母嘆美中有別：在中國早就找上門

2026-04-20 12:33
新冠疫情期間推出的「緊急住房補助券」計畫即將到期，使用該福利的租戶還有約兩周時間申請其他援助，但並非所有人都能保證獲得安置。(本報檔案照)

只剩2周… 紐約5200戶將失住房補助券 房管局推公屋應急

2026-04-15 07:11
皇后區Q17與Q27兩條公車路線將加入公車攝影執法範圍。（記者戴慈慧╱攝影）

MTA行車紀錄執法 擴大至紐約皇后區

2026-04-18 07:13

超人氣

更多 >
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜
居家清潔5習慣 洗手台用牙膏、地板不沾灰塵有妙招

居家清潔5習慣 洗手台用牙膏、地板不沾灰塵有妙招
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可