紐約皇后區7號線地鐵致命事故 男子墜軌身亡

皇后區七號線21日早晨發生致命地鐵事故，一名男子在月台墜軌後遭列車撞擊身亡。(美聯社)

皇后區21日早晨發生致命地鐵事故，一名男子在月台墜軌後遭列車撞擊身亡，導致七號線長時間停駛，早高峰通勤大受影響，不少民眾表示通勤時間被迫延誤近兩小時。

警方表示，事故發生於21日上午7時11分左右，地點位於傑克遜高地(Jackson Heights)與可樂娜(Corona)交界的交匯點大道(Junction Blvd.)車站往曼哈頓 方向月台。警員到場後，在鐵軌上發現一名男子已失去意識，經確認當場死亡，身份尚未公布。警方初步調查指出，案件不涉及刑事因素，另有目擊者稱該男子為自行跌落軌道。

事故發生後，七號線列車一度全面受阻。根據大都會 運輸署(MTA)資訊，列車其後恢復部分運行，但在74街—百老匯 (74th St-Broadway)至威利點(Mets-Willets Point)區間改為慢車行駛，並持續出現嚴重延誤。

不過，許多民眾白喔是，替代路線實際效果有限。一名乘客表示，當日上午8時10分抵達74街站時，廣播已通知有人被列車撞擊，並建議改搭其他路線，但「去法拉盛基本只能搭七號線」，導致大量乘客滯留。另有民眾指出，事故約發生於7時25分至7時30分之間，當時列車緊急煞停、車廂燈光關閉，乘客被要求下車疏散。

有通勤者回憶，約早上8時許抵達交匯點大道附近時，現場已設置警戒，軌道區域覆蓋白布，清理作業持續進行，「等了將近兩小時才恢復通車」。另有目擊者表示，事發現場疑有大量血跡，畫面令人不適。

綜合多名乘客說法，七號線至上午9時40分左右才逐步恢復運行，整體延誤時間接近兩小時以上。此外，警方同日亦接報處理曼哈頓上東城(Upper East Side)86街5號線車站另一起墜軌事件，該名當事人自行返回月台，未被列車撞擊，也未受重傷。