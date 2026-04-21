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涉違法經營博彩 2加密幣巨頭被紐約州起訴

記者許君達╱紐約即時報導
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紐約州檢察長起訴兩家美國大型加密幣交易平台，指控其在紐約州非法經營線上博彩業務。...
紐約州檢察長起訴兩家美國大型加密幣交易平台，指控其在紐約州非法經營線上博彩業務。圖為被告之一Coinbase。(路透)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)21日起訴加密貨幣交易平台Coinbase和Gemini，指控它們經營「預測投注」業務，涉嫌違反紐約州博彩法。

訴狀指，兩家運營商曾向紐約州18歲以上用戶開放預測市場功能，允許他們對各種未來事件的結果下注，預測範圍包括體育賽事、選舉或頒獎典禮等。而檢方認為，這些未來事件結果取決於概率遊戲，具有不確定性，超出下注者的控制範圍，因而符合紐約州對賭博的法律定義。

根據紐約州法，參與博彩的年齡下限為21歲，Coinbase和Gemini卻允許18至20歲的紐約用戶參與此種線上博彩，涉嫌違法。而且，兩家平台未取得州博彩委員會發放的特許經營牌照，逃避了相關業者應承擔的高額納稅義務。此外，兩被告還涉嫌違反了紐約州禁止對任何有州內大學球隊參與的賽事進行投注的地方法律。訴狀指，根據國家衛生研究院(NIH)的近期研究，過早接觸賭博會導致青年人罹患憂鬱症、焦慮症、情緒波動等心理健康問題的概率大增。美國心理學會(APA)的研究則顯示，32%的賭博成癮患者曾有過自殺的念頭。

訴狀要求法庭裁決沒收兩家公司的非法所得、向輸掉投注額的消費者支付賠償金，並承擔相當於違法所得三倍的罰款。

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