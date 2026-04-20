移民驟減 紐約市人口重回負增長區間

由於外國移民大幅減少、本地高淨值人群持續外遷，紐約市人口在此前兩年短暫增長後，於2025年再次跌入負增長區間。(記者許君達／攝影)

數據顯示，紐約市 的人口2025年再度進入負增長區間。從2017年至2025年，紐約市僅有兩年實現人口正向增長，其中增長主要依靠外國移民 的遷入，而紐約本地人口則不斷遷出至國內其他地方。

智庫公民財政委員會(Citizens’ Budget Commission)20日發布的紐約市情報告指出，紐約市2025年人口淨流失約1萬2000人。雖然數字不大，但意味著此前已延續兩年的人口回升趨勢被扭轉，重新跌入負增長區間。

據統計，紐約市的人口從2011年至2016年間處在增長區間，但增幅逐年下降，2017年起出現負增長，直到新冠疫情 爆發後的2021年達到下降峰值。此後人口負增長率迅速減少，到2023年和2024年重新進入正增長區間。2024年全年人口增長逾16萬，為15年來最高。

從結構上看，自然生育和國外移民的遷入是為紐約市貢獻人口增量的主要群體。其中，自然生育率除在2017至2020年間顯著下降後，至今基本保持穩定。而作為國際都市，即使在疫情封鎖最嚴厲的2021年，從外國遷入紐約市的人口也比遷往外國的人口多2萬人。此後在聯邦移民政策影響下，國際人口淨移入逐年暴增，至2024年增加到22萬人移入；但在川普政府上任後的2025年，紐約市移入的外國減少70%，這一變量正是導致紐約人口重回負增長區間的主要原因。

紐約市最近15年的國內人口遷移則一直呈現負增長，即國內遷出人口多於從國內其他州郡遷入的人口，其中人口數量逆差最高的分別為紐約州內其他區域、新澤西州和佛州。若加權考慮收入水平，則佛州的逆差超過新澤西，位列第二。這意味著，紐約市的高淨值人群正在大量遷往佛州，而遷入者不僅人數更少，收入水平也不如遷出者。

紐約市國內人口遷移的趨勢一定程度上印證了此前人們擔心的「富人逃離」問題。