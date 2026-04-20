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紐約皇后區高中圖書館員 涉嫌長期誘拐亞裔女學生 建立不當關係

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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由紐約市學區特別調查專員Anastasia Coleman撰寫的報告披露，馬斯佩高中(Maspeth High School)的教職員馮霍普(Douglas Von Hoppe)涉長期誘導亞裔學生，並與她們建立不當關係。(圖為其Facebook照片)

紐約市的一份調查報告顯示，皇后區高中的一名圖書館員多年來涉嫌將一群亞裔女學生視為獵物，他涉嫌與至少13名學生建立不當關係，在兩年內撥打某位學生的電話438次，並交換了965則簡訊。

據「紐約郵報」披露，這份由紐約市學區特別調查專員Anastasia Coleman撰寫的報告，已交由時任市教育總監。報告說，皇后區馬斯佩高中(Maspeth High School)的教職員馮霍普(Douglas Von Hoppe)涉嫌長期誘導亞裔學生，並與她們建立不當關係。

報告中寫道，在一份由助理檢察官提供的簡訊紀錄中，馮霍普與他的好友曾提到，他帶過不同學生去度假、上網球課、吃晚餐、安排補習、協助搬家、購買衣物等禮物，無論是在校內還是校外，他都明確選擇與特定的族群共處—即那些令他迷戀的「年輕亞裔女性」。

報告中還提到，馮霍普還寫，他只想和18到40歲的女性約會，並補充說在疫苗普及後，他會在艾姆赫斯特(Elmhurst)成千上萬的年輕亞裔女性身邊。當被通知晚餐要吃「亞洲菜(Asian food)」時，馮霍普回覆道：「喔！我最喜歡『吃』亞洲人了。(Oh! I love to eat Asians.)」

根據該份調查報告，馮霍普在圖書館挑選了一群符合他個人偏好的學生在他身邊工作。隨後，他與這些學生建立關係，並透過討好她們的父母、姐妹，甚至為她們在其好友的公司Andromeda安插工作，藉此滲透進她們的生活圈。

市學區特別調查專員還表示，馮霍普曾帶一名學生去餐廳用餐達16次，並購買了情人節禮物。在另一則訊息中，他描述了兩名由他帶去旅行的學生「穿著泳衣在海灘洗露天淋浴」。他寫道，其中一人「不化妝也如此完美。我假裝沒注意到，但我忘不了那一幕」。

現年60歲的馮霍普自2008年起任職於教育局。市特別調查局曾在2024年的一封信中敦促當局將他解雇。然而，據報導他並未被開除，而是被重新分配到俗稱「橡皮房」(rubber room)、能領薪但無實質工作的重新分配中心。紀錄顯示，從那時起他一直名列市府工資單，去年的收入為14萬588元。

市教育局表示，在市特別調查局完成調查兩年後，馮霍普與市府達成協議，將於本學年結束時，「不可撤回地退休」。

負責調查的特別專員Anastasia Coleman則表示，馮霍普的行為具有獵食性、操縱性，且與其教育工作者的角色完全不相容。他涉利用自己的職位來識別並追求脆弱的學生，以進行誘騙(grooming)行為。

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