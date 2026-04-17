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紐約建築工人工會與業主達初步協議 避免大規模罷工

記者顏潔恩／紐約即時報導
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服務業國際工會32BJ分會近期正協商在新合同上提高薪資與福利。圖為該會15日在曼...
服務業國際工會32BJ分會近期正協商在新合同上提高薪資與福利。圖為該會15日在曼哈頓集會。 (歐新社)

紐約市建築工人組成的工會「服務業國際工會32BJ分會」(Service Employees International Union - Local 32BJ)，因現行合同即將到期而提出提高薪資等要求，並已投票授權若談不攏將會罷工；然而，工會17日與房地產顧問委員會(Realty Advisory Board)達成一項初步協議，避免了一場可能發生的罷工行動。

32BJ分會代表超過3萬4000名的門衛、清潔工、樓宇管理員和維修人員等，他們負責公寓樓門禁，大樓維修、垃圾回收、住戶搬遷等多項工作，原定最早於21日(周二)罷工，將影響全市數千棟建築、超過100萬名紐約市民；且在達成初步協議之前，工會15日已經投票、授權罷工。

據悉，工會的現行合約將於20日(周一)到期，並長期與代表紐約市樓宇業主的房地產顧問委員會之間存在分歧，主要爭議點包括薪資和醫療保險；工會此前要求在新的合同中承諾提高薪資、改善養老金政策、保障福利並降低醫療成本。

而在目前為期四年的合約中，工會成員擁有完整的家庭醫療保險，且無需自付保費；房地產顧問委員會對此認為，這種模式難以長期維持，指出門衛的平均年薪約為6萬2000元，但雇主實際支出超過11萬2000元，其中部分原因就是醫療保險成本。

不僅如此，該委員會指出建築行業正面臨多重壓力，提及市長曼達尼(Zohran Mamdani)欲提出的租金穩定房屋凍租政策，可能帶來的影響，並表示如果在成本問題上沒有實質進展，整個行業及其勞動力的長期可持續性將面臨風險。

此次協商，雙方一度接近談判破裂，若罷工發生，恐怕將導致全市房東及租戶陷入混亂。

從歷史上看，雙方談判常會拖到最後一刻才有結果，最近一次授權罷工是在2022年，當時雙方在截止日前一天達成協議；而上一次罷工事件則發生在1991年，當時建築工人罷工持續了12天。

市長曼達尼及市議長梅寧(Julie Menin)在工會投票授權罷工時曾向成員們發表講話，表達對他們的支持，「我知道你們維護著價值數百萬元的公寓，但回到家時，卻仍為每月房租發愁」，曼達尼說道；梅寧則表示，「我們支持你們，我們會確保你們獲得應有的薪資、醫療保障和尊嚴」。

房地產 紐約市 罷工

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