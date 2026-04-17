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曼達尼夫妻收入14.5萬 略高於中位數…獲退稅7011元

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元...
據16日公布的報稅文件，紐約市長曼達尼與妻子杜瓦吉去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(本報檔案照)

據16日公布的報稅文件，紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)與妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)去年的總收入為14萬5000元，略高於紐約市兩人家庭的收入中位數；這份收入大部分來自當時作為州眾議員領取薪水外、還從已中斷的音樂事業中獲得版稅收入的曼達尼，報稅表還顯示，因他在納稅時預繳過多，夫婦倆還共拿回了7011元的州和聯邦退稅。

曼達尼夫婦收入相對不高的原因在於杜瓦吉的收入較少，報稅表顯示，她去年通過視覺設計業務稅前收入為1萬10元，扣除約500元的藝術材料等支出後，實際收入為8860元。

相比之下，曼達尼收入來自州議員薪資占13萬1926元、另有約1600元是他以「Mr. Cardamom」為藝名製作歌曲的版稅收入；此外，夫婦倆還申報了1600元的資本收益，屬於共同基金。

就數字來看，曼達尼夫婦倆的收入高於紐約市兩人家庭的收入中位數，不過該數字仍低於金融科技公司SmartAsset所預測的在紐約市舒適生活所需的15萬8954元收入；可曼達尼就任市長以來，生活水平已明顯高於這個標準，他當前的年薪超過25萬8000元，並與妻子免租居住在市長官邸「瑰西園」(Gracie Mansion)。

儘管常鼓勵慈善捐款，但此次的報稅文件並未申報任何慈善捐款，對此曼達尼的發言人Dora Pekec指出，曼達尼確實有向慈善機構捐款，但由於他們選擇標準扣除，因此沒有逐一列出捐贈。

據悉，紐約市並無法律要求民意代表公開個人報稅紀錄，但多年來，一些高級官員自願公開，前市長亞當斯(Eric Adams)就曾因拒絕公開而引發爭議；市議長梅寧(Julie Menin)此次也表示，不會公開前年的報稅紀錄，並指過去的議長都沒有公開過，「沒有這樣的先例。」

與此同時，州長霍楚(Kathy Hochul)與丈夫威廉·霍楚(William Hochul)在2025年申報的總收入則為186萬元，比前一年披露的收入增加近25%，其中霍楚收入為25萬元，丈夫約為130萬元；從名義上看，夫婦倆將水牛城列為主要居住地，但報稅文件顯示他們在紐約市全年居住了12個月，因此需繳納紐約市與州的綜合所得稅。

文件顯示，夫婦倆繳納約59萬2000元的聯邦稅、11萬7000元的紐約州稅、以及6.6萬元的紐約市稅，他們還申報超過7萬8000元的慈善捐款；投資方面，他們列出在多家外國公司的持股，包括Toronto-Dominion Bank、AstraZeneca、以及一家與Ferrari相關的荷蘭控股公司，此外文件還提及由霍楚已故母親設立的一項信託基金。

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