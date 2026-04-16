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啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

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啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

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媒體見面會。（受訪者供圖）
媒體見面會。（受訪者供圖）

「美國華人票房文化傳播公司」與本報(媒體協辦)合作，原安排於 2026年 4月 23日及 24日在紐約皇后學院 Colden Auditorium 舉行的「台灣校園民歌50年」巡迴演唱會，主辦單位宣布包括紐約場及後續城市的演出取消，已購票讀者及聽眾將全額退票。

主辦單位「美國華人票房文化傳播公司」15日通知，由於巡演面臨嚴重的商業虧損及與製作方之合約履行問題，主辦方已決定取消包括紐約場、聖荷西場在內的後續所有北美巡迴演出，造成聽眾及讀者失望與不便，深表歉意。

對於期待已久的讀者與聽眾，因主辦方決定取消演出，本報身為媒體合作方，除對此表示遺憾與歉意外，亦已在第一時間要求主辦單位必須負起責任，確保所有購票讀者及聽眾的權益獲得妥善處理。

相關退票及後續處理說明如下：

停演原因： 根據主辦單位負責人戴錡表示，因北美巡演票房收入遠低於預期，導致鉅額虧損，無法繼續支撐高昂的場租與製作成本；同時，製作方也因合約付款爭議發表停演聲明。

退票程序：

經由法拉盛「佳欣旅行社」購票者： 請聯繫原購票處辦理退款。

電話：917-375-7740（傅鶴鳴）

地址：37-02 Main Street, 1st Fl F6A, Flushing

經由 Ticketmaster（官方網站、App 或掃描 QR Code）購票者：

根據 Ticketmaster 官方政策，針對「已取消之活動」，購票者無需進行任何操作。系統將會自動將全額票款退回至您當初購票時使用的信用卡或原始付款帳戶。退款作業通常在 14 至 21 個工作天內完成（實際入帳時間視各銀行作業流程而定）。Ticketmaster 亦會發送電子郵件通知購票者相關退款進度。

本報立場： 《世界日報》始終致力於推廣華語文化藝術，本次合作初衷係為服務社區並傳承民歌經典。對於主辦單位因經營判斷及合約問題導致停演，本報將持續關注並督促主辦方完成所有退票流程，保障讀者及聽眾權益。

再次感謝廣大讀者對本報的支持與諒解。

華人

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