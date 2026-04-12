南布碌崙華人服裝倉庫著火 殃及隔壁電單車店和折扣店

南布碌崙一家華人服裝倉庫發生三級火災。(記者胡聲橋╱攝影)

南布碌崙(布魯克林 )位於波羅園(Borough Park)的一家華人 服裝倉庫12日下午發生一起三級火災，火災摧毀了這個兩層建築，並殃及隔壁兩家華人商店，一家是電單車店，一家是折扣店。幸運的是，這起發生在華人店鋪的三級火災沒有造成任何人員傷亡。

大約下午1時多，大火從位於漢密爾頓堡大道5311號的一家華人服裝倉庫燃起大火，並伴隨著滾滾濃煙。這家服裝倉庫的左手邊是一家華社常見的普通折扣店，右手邊是一家電單車店。因為近些年電單車店事故頻發，網絡一開始傳出的消息是電單車店著火了。

消防部門稱，大約141名消防員和急救人員迅速趕到現場，他們搭起雲梯，用水槍向屋內噴水滅火，消防員還爬上屋頂，從屋頂滅火。很快，火災現場的街道被封鎖，現場出現了許多輛消防車和急救車。

電單車店二樓的租戶董女士稱，大約下午一點多，突然房間裡冒出了很多黑煙，她和兒子女兒急忙下樓跑到街對面，才發現是隔壁的服裝倉庫著火了。董女士證實，首先著火的是服裝倉庫，大火很快蔓延到了二樓。隔壁電單車店和她住的二樓受火災影響。

董女士說，著火的5311號的一樓和二樓都是用來存放服裝的。她和這個服裝倉庫的老闆不熟，但經常看到老闆和夥計將服裝搬進搬出。她說火災發生時，服裝倉庫裡沒有人。她也想不明白，為什麼服裝倉庫會失火。不過，事發當天電單車店是營業的，火災發生後，電單車老闆也離開了。

她說雖然自己的公寓沒有著火，但消防員還是進了她的公寓滅火，前後門都打爛了。她說自己一家人在這個公寓租住了很長時間，現在她有點擔心，不知道自己和兒女何時能獲准返回公寓。

南布碌崙一家華人服裝倉庫發生三級火災。(記者胡聲橋╱攝影)

南布碌崙一家華人服裝倉庫發生三級火災。(記者胡聲橋╱攝影)

南布碌崙一家華人服裝倉庫發生三級火災。(記者胡聲橋╱攝影)