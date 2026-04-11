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紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

世界新聞網王若馨／即時報導
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紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)
紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

美國廣播公司(ABC 7)電視台報導，一名男子於11日上午9時40分左右，在紐約中央車站地鐵月台持開山刀砍傷三人，隨後被警員開槍擊中身亡。

警方稱，44歲的格里芬(Anthony Griffin)在皇后區Vernon Boulevard站登上7號線列車，不久後抵達中央車站。他先在7號線月台上刺傷一名84歲老人，之後前往樓上的4、5、6號線月台，又砍傷另外兩名受害者。

兩名紐約市警員在執行巡邏任務時，遇到一名受害者正走上階梯，隨後發現持刀的格里芬。

紐約市警察局長蒂池(Jessica Tisch)周六下午在記者會上表示，格里芬行為異常，並聲稱自己是「路西法」(Lucifer)。

紐約中央車站發生持刀砍人兇案，警方展示兇嫌使用的開山刀。(美聯社)
紐約中央車站發生持刀砍人兇案，警方展示兇嫌使用的開山刀。(美聯社)

警員喝令格里芬放下刀超過20次，但他仍持刀向警員走去。蒂池說，一名警員隨即向他開了兩槍。警員在現場對格里芬進行心肺復甦術，他在送醫後被宣告死亡。

警方表示，三名受害者年齡分別為65歲、70歲和84歲，目前無生命危險。事件發生後，兩名警員也被送往醫院檢查。警方已在現場找到嫌犯使用的開山刀，並表示此事件與恐怖主義無關。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)在事件後發表聲明，感謝紐約市警察局的快速反應，阻止了進一步暴力。

影片來源：YouTube@AP

槍擊 中央車站 紐約市

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