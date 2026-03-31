布碌崙86街遊民所開發商遞交禁制令 要求民眾與民代不得靠近

布碌崙(布魯克林)班森賀86街2501號遊民所開發案法律攻防持續延燒，29日晚間在欲運送保全亭、流動廁所時，聞訊而來的民眾在警察阻攔下持續抗議。(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林 )班森賀86街2501號遊民所開發案法律攻防持續延燒。根據最新法院紀錄，開發商「86 St. NY LLC」已於26日正式向紐約州法院提起訴訟，申請初步禁令(Preliminary Injunction)及臨時禁制令(TRO)，點名多位當地民意代表與鄰近華裔 業主，要求法院禁止相關人士非法侵佔工地及阻礙施工。目前該案已定於4月16日開庭審理，要求被告方出庭說明。

29日晚間，在獲悉開發商即將進場執行施工前置作業時，數百位民眾聞訊趕赴現場以哨聲與呼喊聲抗議，場面一度陷入混亂。在鎮暴警察以欄杆試圖限制居民的過程中，一位華裔男子遭到逮捕，三位長者跌倒受傷。然而，在當日的進場作業前，開發商便已提交禁制令申請予紐約州高等法院，並在訴狀中採取強硬立場，將多位參與抗議的民代列為被告，包括國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州參議員陳學理、州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳及市議員莊文怡。

在文件中除五位民選官員外，訴狀亦將現場參與抗議的無名氏(John Doe)及相關組織列為共同被告，欲使禁制令的效力涵蓋所有阻礙施工的示威群眾。開發商在訴狀中強調，法院若核發臨時禁制令，將有助於執法部門在現場管控人群，為警方提供明確的法律依據，以保護物業的合法使用權及出入安全。

開發商指控，過去數年來該工程屢遭利用公職權力的民代、周邊居民所發動的「協調性反對」(coordinated opposition)，指出自多場大規模示威紀錄，稱活動不僅聚集數百人，更出現推倒圍欄、阻擋車輛進出等行為。開發商特別點名，認為在28日的集會在官員動員下，極可能再次癱瘓工地出入口，導致拆除作業及如防護棚、保全亭等安全防護設施等將無法順利安裝。訴狀亦指出，開發商已於動工前預先致函告知拆除計畫，但被告仍透過網站及社交媒體動員群眾進行緊急抗議，顯示其干擾施工的行為具有預謀性。

開發商強調，此法律行動並非試圖限制言論自由，而是要求抗議者遵守法律邊界。訴狀尋求的禁制令內容如下：禁止被告或其關聯人士封鎖車道，確保施工車輛、緊急車輛及工作人員通行；擬禁止抗議者進入物業範圍，並在車道及出入口設置15呎的緩衝區，禁止在該區域內進行違規活動；以及若工程因人為因素持續阻撓，將造成連鎖性的工期延誤、安全隱患增加及法規遵循風險等「無法以金錢彌補的損害」。

不過，儘管開發商在法庭上尋求禁制令，文件仍揭露其在施工實務上的困境。開發商在信函中雖然提及施工需進入鄰居後院搭建防護設施，但其尚未與相鄰華裔業主達成進場協議(Access Agreement)。開發商代表律師在訴狀中亦指出，「本人客戶優先考慮以確保安全的方式完成拆遷，拆遷將包括高空防護和圍欄，預計需要進入貴客戶物業的極小部分，本人客戶願意提供有限的補償和進場協議。」然而，開發商也坦承自2024年接觸以來，代表屋主的律師寇頓皆未回覆開發商提出的協議要求，側面證實尚未與兩戶鄰近業主達成共識。

根據訴狀文件，開發商僅將由寇頓作為代表律師的2502號業主列為被告。在致寇頓的信函中，開發商強烈質疑其無償律師身分與公職身分是否存在潛在的利益衝突，並批評其將停止該項目作為政治競選籌碼。

與此同時，根據大紀元時報報導，市長曼達尼(Zohran Mamdani)辦公室發言人於30日證實，該工程預計於本周啟動。市府強調市樓宇局(DOB)已核發所有必要許可，外界所謂缺乏許可的說法不實。不過其發言人也表示，對進場協議的細節並不了解。