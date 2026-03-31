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TSA安檢今日速報…這3個機場最快10分鐘 航班仍有延誤

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TSA安檢今日速報…這3個機場最快10分鐘 航班仍有延誤

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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隨著4月3日當地高中春假展開，旅遊需求增加，預料將進一步加劇混亂，也對已緊繃的T...
隨著4月3日當地高中春假展開，旅遊需求增加，預料將進一步加劇混亂，也對已緊繃的TSA人力形成額外壓力。（路透）

機場的TSA排隊時間是否依然冗長？盡管川普總統已指示新任國土安全部長，在DHS（國土安全部）停擺期間持續發放TSA員工薪資，但由於人力短缺，安檢等候時間與TSA PreCheck通道的穩定性仍難以預測，春假出行持續受到影響。

據雅虎新聞網報導，以下為截至今日（史上最長政府停擺進入第45天），紐約與新澤西主要機場：甘迺迪國際機場（JFK）、拉瓜地亞機場（LGA）與新澤西州紐瓦克機場（EWR）的TSA 即時等候情況整理。

目前尚無跡象顯示政府停擺將在短期內結束。即便談判取得進展，參議院最早也需至4月13日才可能進行表決。

持續的DHS資金中斷，使全美TSA員工請假率升至10.6%（約3,101人）。雖較3月27日的12.4%高峰略有回落，但仍明顯高於正常水平。

白宮邊境事務主管「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）表示，移民與海關執法局（ICE）人員將持續支援等候時間最長、人力最吃緊的機場，直到營運「完全恢復正常」。目前ICE仍部署於東北部受影響較嚴重的機場，包括甘迺迪國際機場、拉瓜地亞機場及費城（PHL），這些機場的請假率接近或超過20%。

全國範圍內，人力短缺最嚴重的機場包括巴爾的摩華盛頓國際機場（BWI，請假率38.5%）、休士頓布希機場與霍比機場（均超過36%），以及紐奧良與亞特蘭大（約33%）。

近期，甘迺迪國際機場與拉瓜地亞機場的TSA排隊時間多次超過兩小時；其中拉瓜地亞機場今日再度出現地面延誤，機場仍在從一起造成兩名飛行員喪生的空難中恢復。隨著4月3日當地高中春假展開，旅遊需求增加，預料將進一步加劇混亂，也對已緊繃的TSA人力形成額外壓力。

若今日需前往機場，建議透過FlightAware或MyTSA查詢即時排隊時間與航班動態；此外，TSA Wait Times、Fly Index、Take Off Timer 等第三方網站亦提供即時更新。

甘迺迪國際機場（JFK）

今日上午，甘迺迪國際機場TSA平均等候時間約15分鐘，TSA PreCheck約10分鐘。

不過，該機場近期多次出現超過兩小時的排隊情況。通常早上7點至9點及下午4點至7點為高峰時段。

各航廈等待時間略有差異，例如第8航廈目前超過13分鐘。現開放航廈為1、4、5、7、8號，其中第7航廈的 PreCheck通道暫時關閉。

由於甘迺迪國際機場（JFK）國際航班比例高，建議旅客於尖峰時段預留更多通關時間。在政府停擺與人手短缺影響下，甘迺迪國際機場（JFK）仍是受衝擊最明顯的機場之一。

截至今日，已有超過45個航班延誤，影響航空公司包括達美航空（Delta）、捷藍航空（JetBlue）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）與美國航空（American Airlines）。

拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）

今日拉瓜地亞機場安檢等候時間超過55分鐘，主要受TSA人手不足及FAA地面延誤影響，平均延誤約58分鐘。

TSA PreCheck等候時間約5分鐘，目前A、B、C 航廈皆正常運作。

近幾日拉瓜地亞機場排隊時間持續長達數小時，原因包括空難後復原作業與頻繁的地面延誤，加上員工請假率上升，使整體狀況進一步惡化。

最長等待時段為早上7點至9點，最短為清晨5點至7點。建議提早抵達，或使用TSA PreCheck／CLEAR以加快通關。

截至今日上午，拉瓜地亞機場已有超過150個航班延誤，約40班西南航空與23班美國航空受影響，另有9班取消。

新澤西州紐瓦克機場（EWR）

相較甘迺迪國際機場與拉瓜地亞機場，紐瓦克機場整體情況較為穩定。今日TSA等候時間最高約16分鐘（B 航廈），平均約10分鐘。

最佳通關時段為早上5點至7點，最繁忙時段為7點至9點。

部分PreCheck通道（B1、B3）暫停開放，但 A、B（40–49）與C航廈仍維持運作。

今日新澤西州紐瓦克機場已出現超過30個航班延誤，另有7班取消，影響航空公司包括：聯合航空（United）、精神航空（Spirit）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）與美國航空（American Airlines）。

如何查詢TSA即時等候時間

在DHS停擺影響下，各機場狀況差異明顯，建議旅客透過以下方式掌握最新資訊：

．機場官方網站（即時安檢資訊）

．MyTSA App

．第三方平台（如TSA Wait Times、Take Off Timer）

可以給TSA人員小費或禮品卡嗎？

不可以。根據TSA規定，執勤中的人員不得接受任何形式的小費或禮品卡。

無論是現金、食物或飲品（例如咖啡），皆可能引發紀律調查。不過，TSA管理層可代表機構接受正式捐贈；若希望表達支持，建議透過官方管道進行，部分機場亦可協助安排募捐活動。

川普 新澤西州 JFK

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