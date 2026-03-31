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紐約康尼島美人魚遊行資金危機解除 6月續辦

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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主辦方在Go Fund Me發布網路捐款後，已籌得足夠資金讓今年的美人魚遊行活動...
主辦方在Go Fund Me發布網路捐款後，已籌得足夠資金讓今年的美人魚遊行活動繼續進行。(本報檔案照)

每年夏季深受紐約客和國際旅客喜愛的布碌崙(布魯克林)康尼島美人魚遊行，原傳出主辦方「美國康尼島」(Coney Island USA)因陷入財務危機，今年恐怕將停辦；不過在Go Fund Me發布網路捐款後，已籌得足夠的資金讓今年活動繼續進行，預定於6月20日(周六)登場。

康尼島美人魚遊行創辦自1983年，至今已成為康尼島夏季的標誌性年度盛會，每年活動期間，參與者會裝扮成各種海洋生物、特別是美人魚形象，與絢爛的花車、樂隊、以及骨董車等一同亮相，沿著Surf大道遊行；從紐約市各區、乃至全世界旅客特意前來觀看的人數，則可達上萬人。

消息指出，因過去一年因通膨生活支出大，加上為了反對擬議中的賭場開發案而製作了許多高質量視頻、以及社區宣傳活動，導致資金收緊，須向公眾尋求緊急支援；據「美國康尼島」的Go Fund Me網頁，目前已籌得超過3萬5000元，目標為4萬元，截至3月30日，已有600人參與捐款，金額從5元至5000元不等。

「大家的支持令人難以置信，非常暖心，這說明這個為期一天的活動，已經對很多人產生了深遠的影響」，「美國康尼島」的藝術總監林恩(Adam Rinn)說道，舉辦遊行須支付相關的許可費用、音響與舞台設備費用，以及負責籌備和保障活動順利進行的工作人員薪資；他沒有透露每年舉辦遊行的具體成本費用，但表示還在努力籌集更多資金，但有信心今年的遊行費用已足以承擔，並定於在6月20日登場。

林恩還表示，新冠疫情之後，「美國康尼島」其他業務的收入一直未能完全恢復，除每年負責的美人魚遊行外，該組織還經營著博物館、禮品店、馬戲團雜耍表演以及「怪奇酒吧」(Freak Bar)，「人們現在不太像從前那樣前往康尼島，整體出行也減少了，而任何一點變化都會影響著當地的收支情況。」

該組織最近提交的聯邦稅表也顯示，總資產超過550萬元，但其中大部分是位於Surf大道的歷史建築物價值，這個建於1917年的樓是紐約市的官方地標；儘管資金不寬裕，但「美國康尼島」始終未考慮出售該建築樓為美人魚遊行籌資。

布魯克林 紐約市 布碌崙

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