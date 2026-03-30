紐約州擬新規 禁青少年接觸在線體育博彩

紐約州博彩委員會考慮禁止未成年人參與紐約州境內的任何博彩活動，甚至禁止其進入商業賭場內用餐。(路透)

紐約州 博彩委員會(New York State Gaming Commission)30日發布兩項旨在防止青少年接觸在線體育博彩的法規草案，並徵求公眾意見，徵集期截至今年5月15日。

兩項草案分別以「進一步防止未成年人接觸」和「運營商責任」為主題。第一項預防性規定要求所有線上博彩應用程式實施年齡認證措施及裝置註冊管控，並具體化要求博彩用戶在註冊帳戶時提供個人生物特徵資料，以便確保註冊者與登錄者永遠為同一人；現已有帳戶的用戶須在兩個月內補充提交生物特徵資料，否則帳戶將被關閉。在用戶使用博彩程式時，則要求其在每次下注前均提供生物特徵資料，以便確認該投注確為合法用戶本人在使用。

根據「防止接觸」規定草案，持牌博彩機構還被要求在應用程式後台使用地理位置監測機制，一旦發現投注行為來自非用戶本人的手機或其他裝置，或投注行為發生在可疑的位置等情況，須默認予以拒絕，除非用戶通過生物特徵資料證實其確為本人操作才能解鎖。

「運營商責任」草案則參考鄰州新澤西 的經驗，要求運營商建立一套異常行為觸發機制，一旦用戶登錄後出現異常行為，須將其列入高風險用戶名單，並指定專門的監督員負責監控並評估這些高風險用戶的未來行為。根據草案，可能觸發高風險警報的異常行為包括短時間內存入大量資金或進行高額交易、頻繁申請冷靜期、登入帳戶時間突然大幅增加、短時間內投注金額大幅增加等。

一旦發現上述問題賭博行為，運營商須聯繫用戶進行普法教育並要求其觀看有關賭博成癮之危害的教育影片，然後才能允許其繼續投注；如果用戶異常行為持續，運營商必須再次與其聯繫並進行專業評估，一旦評估認定該用戶可能已出現精神問題，則須將其轉介至專業疏導機構，並強制關閉其博彩帳戶。

此外，委員會還在考慮對允許未成年人參與賭博的個人採取強制措施，禁止其參與紐約州境內的任何博彩活動，甚至禁止其進入商業賭場內用餐。

草案詳情可參https://reurl.cc/O6E653、https://reurl.cc/V2R20A，公眾如欲表達意見或提出建議，可發電郵至[email protected]。