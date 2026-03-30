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紐約市玉蘭已開 櫻花待放…2026年度首份花期報告發布

記者許君達／紐約即時報導
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紐約都會區即將進入賞花高峰期，玉蘭、櫻花等觀賞花種已陸續開放，紐約州「I LOV...
紐約都會區即將進入賞花高峰期，玉蘭、櫻花等觀賞花種已陸續開放，紐約州「I LOVE NY」官網將於每周三發布最新花期報告。圖為紐約周邊最佳賞櫻地點紐瓦克分溪公園內已開花的早櫻。(記者許君達／攝影)

紐約州觀光發展局官網「I LOVE NY」發布2026年第一版花期報告，即時向公眾反饋各種觀賞花類今春的開放狀況。截至3月31日(周二)，紐約市內的部分玉蘭品種已達盛花期，而中央公園的櫻花尚未開放。

根據報告，位於布朗士的紐約植物園從3月底起便已進入賞花最佳期，其中澤尼玉蘭(Magnolia Zenii)、金縷梅(witch hazel)已率先進入盛花期，園內的蘭花展也正在展出盛放的蘭花。在櫻花品種中，紐約植物園內開花最早的大葉早櫻(Higan cherry)已進入開放期，其他早櫻也陸續開始進入花期；不過在曼哈頓中央公園內，櫻花尚未開始含苞。

與紐約市同在紐約州最南部且氣候最溫暖的長島地區也有開花報告，其中金縷梅和雪花蓮(snowdrops)已盛放。在距離紐約市較近的沙角保護區(Sands Point Reserve)和蠔灣(Oyster Bay)區域，黃水仙(daffodils)、連翹(forsythia)、風信子(hyacinth)和鐵筷子(hellebore)開始含苞待放。而在紐約市北部，截至3月底，僅有揚克斯市(Yonkers)有金縷梅、雪花蓮和番紅花(crocuses)的開花紀錄，天氣更寒冷的哈德遜河谷地區主要花種均尚未含苞。

「I LOVE NY」此後將在每周三發布最新的花期報告，有意利用休息日前往市內外各大公園賞花的市民，可關注https://reurl.cc/vEWyLk。紐約植物園(NYBG)也在其官網發布了2026年度各季度主要觀賞花的花期預測，可關注https://reurl.cc/M2NYzp。

此外，以全美最大櫻花樹林而聞名的新州紐瓦克分溪公園(Branch Brook Park)亦將在4月4日(周六)至19日(周日)間舉辦第50屆櫻花節，期間會舉辦跑步、騎行比賽以及家庭歡聚日等活動，官方預計今年的盛花期將在4月9日至16日(均為周四)之間。紐約市民可自駕前往，亦可搭乘PATH捷運或通勤火車前往紐瓦克賓州車站、轉乘紐瓦克輕軌抵達。

布朗士 紐約州 中央公園

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