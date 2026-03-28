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法拉盛4死火災列命案調查 2死者身分公布

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法拉盛4死火災列命案調查 2死者身分公布 案件性質升級

記者高雲兒╱紐約即時報導
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紐約市警方表示，該案已於27日經市法醫辦公室裁定為命案。圖為多名部門人員持續在火災翌日進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)
紐約市警方表示，該案已於27日經市法醫辦公室裁定為命案。圖為多名部門人員持續在火災翌日進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警方表示，皇后區法拉盛艾利大道(Avery Ave)日前造成四人死亡的四級大火案，已於27日經市法醫辦公室(Office of Chief Medical Examiner)裁定為命案，案件調查中，尚無人被捕。警方同時公布其中兩名死者身分，包括一名3歲女童。

警方指出，火災發生於16日中午，地點位於艾利大道132-05號。急救人員在現場宣告三人死亡，包括一名3歲女童、一名50歲男子及一名61歲女子；另有一名63歲男子被送往醫院後不治。事件中另有四人受傷送醫，情況穩定。

警方確認其中兩名死者為3歲女童楊思涵(Sihan Yang，音譯，下同)及50歲男子崔成日(Chengri Cui)，兩人均居住於案發地址。其餘兩名死者身分待通知家屬後公布。

警方表示，該案最初以火災事故處理，隨著法醫裁定結果出爐，已正式轉為命案調查。

消防局縱火調查人員仍在釐清起火原因，包括起火點及是否涉及人為因素等關鍵問題。警方尚未公布是否已鎖定嫌疑人或案件動機。

本報先前報導，警方已將案件列為刑事案件偵辦，並朝蓄意縱火方向調查。隨著命案定性確認，案件性質進一步升級。

此外，該建築在火災發生前，正處於多宗驅逐訴訟與長期違規狀態。紀錄顯示，房東自2025年10月起對地下室、一樓及二至三樓住戶提起多宗驅逐訴訟，並於2026年2月取得多項判決，部分執行日期距火災僅數周，引發外界對兩者是否存在關聯的關注。

市府紀錄亦顯示，該建築多年來存在非法改建、群租及逃生通道不足等問題，曾被多次開出違規罰單並簽發部分強制清空令，但違規使用情況未完全改善。火災發生前，相關違規事項原已進入政府聽證程序，但在處理尚未完成前即發生致命火災。

法律文件與房產資料顯示，該建築多年來存在非法改建、群租及逃生通道不足等問題。(記...
法律文件與房產資料顯示，該建築多年來存在非法改建、群租及逃生通道不足等問題。(記者高雲兒／攝影)

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