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馬杜洛2度出庭受審 美法官拒撤案訴訟費成僵局

中央社紐約26日綜合外電報導
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委內瑞拉遭推翻的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天在紐約聯邦法院出庭時顯得神情輕鬆，這是他被美軍夜間突襲捕獲後的第2次出庭。路透
委內瑞拉遭推翻的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天在紐約聯邦法院出庭時顯得神情輕鬆，這是他被美軍夜間突襲捕獲後的第2次出庭。路透

委內瑞拉遭推翻的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天在紐約聯邦法院出庭時顯得神情輕鬆，這是他被美軍夜間突襲捕獲後的第2次出庭。

法新社報導，在長達約一小時的聽證會中，法官表示他不會因為馬杜洛夫婦在沒有委內瑞拉政府協助下，顯然無力負擔法律訴訟費用，就因此撤銷本案。

現年63歲的馬杜洛及其妻子佛羅雷斯自今年1月初，遭美軍突擊隊在卡拉卡斯遭抓捕以來，已在布魯克林監獄被關押將近3個月。

這場令人震驚的行動推翻自2013年起統治委內瑞拉的強人，並從此迫使這個石油資源豐富的國家，在很大程度上按照美國總統川普的要求行事。

馬杜洛宣稱自己是「戰俘」，面臨4項指控均辯稱無罪。這4項罪名包括「毒品恐怖主義」共謀罪、進口古柯鹼共謀罪、持有機關槍與毀滅性裝置，以及共謀持有機關槍與毀滅性裝置。

法新社記者現場目擊，馬杜洛身穿灰色囚服、戴著眼鏡並配戴翻譯耳機。聽審期間不時記筆記，偶爾透過口譯與律師交談。

馬杜洛在進入法庭時面帶微笑，但在訴訟過程中並未發言。本次聽證會主要針對誰負擔他與佛羅雷斯的法律費用進行辯論。

由於美國制裁，委內瑞拉政府無法為馬杜洛夫婦埋單，而這對夫婦表示，他們自身並無足夠的個人資產來支付這筆開銷。

法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）表示：「我不會撤銷此案。」似乎回絕了馬杜洛律師的請求，但他並未作出正式裁定。赫勒斯坦也尚未立即排定下次開庭日期。

委內瑞拉 馬杜洛

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