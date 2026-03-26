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拉瓜地亞機場跑道全面恢復運作 致命撞擊事故仍在調查

記者高雲兒╱紐約即時報導
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紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)因日前一宗致命事故關閉的跑道，已於26日上午重新開放，機場運力恢復至正常水平。(美聯社)
紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)因日前一宗致命事故關閉的跑道，已於26日上午重新開放，機場運力恢復至正常水平。(美聯社)

紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)因日前一宗致命事故關閉的跑道，已於26日上午重新開放，機場運力恢復至正常水平。不過，受此前大規模航班取消與延誤影響，旅客出行仍面臨安檢排隊時間過長等問題。

港務局表示，涉事的4/22號跑道於當日上午9時58分恢復使用。該跑道自22日夜間起關閉，以配合調查一宗加拿大航空客機與港務局應急車輛相撞的事故。相關飛機與車輛已於25日移除，跑道及相關設施亦完成修復與檢測，並確認符合聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）安全運行標準。

此次事故造成嚴重人員傷亡。機上兩名飛行員不幸遇難，另有數十人受傷，目前仍有包括4名乘客與機組人員在內的傷者留院治療，同時涉事應急車輛上的一名消防員亦在住院觀察。兩名遇難飛行員的遺體預計當日由皇后區殯儀館運往紐瓦克自由國際機場，再送返加拿大。

聯邦航空管理局局長貝德福德(Brian Bedford)表示，兩名飛行員正處於職業生涯初期，「這是一場令人痛心的悲劇」。加拿大航空總裁兼行政總裁魯索(Michael Rousseau)也發表聲明，向遇難者家屬表達「最深切的哀悼」，並表示公司正全力配合美加兩國當局展開調查。

事故原因目前仍在調查中。美國國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)已調取空中交通管制塔與機組之間，以及塔台與地面應急車輛之間的通話錄音，並對相關人員進行訪談。調查重點包括空管人員配置、是否存在疲勞因素，以及相關安全防護機制是否失效等。

儘管跑道已恢復使用，機場運作仍未完全回復正常。港務局指出，過去數日的航班延誤與取消仍產生連鎖影響，加上運輸安全管理局(TSA)人手不足，安檢排隊時間明顯延長。有旅客表示，在B航廈等候安檢時間超過兩小時。港務局提醒，雖然機場運力已恢復，旅客仍應提前向航空公司查詢最新航班資訊，以免受到延誤影響。

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