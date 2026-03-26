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曼達尼擬漲房產稅引反彈 另尋填補預算缺口方案

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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曼達尼已悄然收回提高房產稅的威脅，並打算通過其他方式彌補預算缺口。(取自市長辦公室Flickr)
曼達尼已悄然收回提高房產稅的威脅，並打算通過其他方式彌補預算缺口。(取自市長辦公室Flickr)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)此前曾表示，若州長霍楚(Kathy Hochul)未對富人或企業加稅，市府或將調升房地產稅，以填補數十億元財政缺口；不過此舉很快便引發強烈反彈，從最近動作看來，曼達尼也已悄然收回提高房產稅的威脅，並打算通過其他方式彌補預算缺口。

曼達尼欲提高房產稅的舉動被視為向霍楚施壓的一種策略，可許多民意代表，從曼達尼的左翼盟友到代表非裔房主的溫和派民主黨人，無人支持提高房產稅；這致使曼達尼開始讓步，他日前召集市府與州府議員進行一系列私下會議，聽取他們的擔憂與意見，並暗示自己極不可能推動這項加稅方案。

過去曼達尼曾將填補財政缺口的問題描述為「二選一」的選擇，第一是州府對年收入100萬元以上者加稅並增加對紐約市的撥款、要不然就是市府提高房產稅並動用預算儲備；有消息指出，這種說法激怒了霍楚，她認為這番話帶有作秀意味，兩人自結盟以來也首次出現罕見的緊張關係。

霍楚為此指出，在州府已提供15億元的援助後，市府應更加努力控制支出，「15億元不是隨便就能給的，我提供這筆資金，是希望市府能以此為基礎尋找節省開支的方法，這是必要的。」

不僅如此，市府推動房產稅上調，預計也不會獲得市議會的支持；市議會議長梅寧(Julie Menin)曾明確反對此舉，指預算通過固然重要，但提高房產稅將加劇租客、小企業與房主的負擔，使生活成本危機更加嚴重。

隨著預算案談判目前進入關鍵階段，曼達尼與其團隊正轉而推動其他稅收措施，包括提高企業稅、未註冊企業稅，以及紐約市個人所得稅等；曼達尼也正考慮動用儲備金，但此舉已遭市主計長李文(Mark Levine)與評級機構警告。

與此同時，曼達尼市府也計畫對紐約州房產稅制度提出改革，因該制度長期被批評不公平，對低收入群體負擔過重。

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