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紐約布碌崙住宅驚現疑似管狀炸彈 1嫌遭拘

記者馬璿／紐約即時報導
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25日，國土安全調查局與市警局於布碌崙格雷夫德森一處公寓內查獲疑似管狀炸彈的爆裂物。圖為當事地點。(取自谷歌街景圖)
25日，國土安全調查局與市警局於布碌崙格雷夫德森一處公寓內查獲疑似管狀炸彈的爆裂物。圖為當事地點。(取自谷歌街景圖)

25日上午，布碌崙(布魯克林)格雷夫森德(Gravesend)一處住宅被發現藏有疑似管狀炸彈的爆裂物，警方已展開調查。調查行動中已有一嫌遭到拘捕，目前尚未控罪。

消息人士指出，國土安全調查局(HSI)的甘迺迪機場(JFK)專案小組當時正在西2街2525號一處公寓內執行一項追查幽靈槍的相關搜查，在行動期間於公寓發現一個可疑包裹。

警方表示，該裝置呈圓柱體，紐約市警(NYPD)便隨即派出拆彈小組到場進行X光檢測，初步判定該裝置與管狀炸彈特徵一致，並被認為具有爆炸性。事發後，警務人員亦下令疏散整棟建築。

警方計畫將該裝置移送至布朗士羅德曼內克(Rodman’s Neck)的市警戰術訓練中心，進行進一步檢驗與測試。案件中已有一人被拘留，相關指控仍在確認中。

當天下午，調查人員被目擊自該建築內搬出多袋證物。

警方消息稱，目前沒有跡象顯示此事件與恐怖攻擊計畫或更大規模的恐怖調查有關。

不過當地居民對突發情況感到不安。霍爾斯坦(David Holstein)向CBS新聞表示，現場出現大量警車與國土安全人員，「讓大家都有點緊張不安」，他說，「我在這裡住了很多年，從來沒發生過這樣的事，真的很震驚，也不知道是恐怖攻擊還是其他原因，一時難以判斷。」

另有一名返家居民在得知消息後亦受訪表示震驚，表示「確實令人擔憂，但在這個時代，任何事情都可能在任何地方發生」，並坦言自己仍在消化這一突發情況。

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