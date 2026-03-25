紐約州法官去年遭投訴3363起 連續5年創新高

一項最新報告指出，紐約州內針對法官的投訴數連續第五年創下歷史新高。圖為紐約聯邦東區法院門口。(記者顏潔恩／攝影)

負責調查司法事務的機構「紐約州 司法行為委員會」(New York State Commission on Judicial Conduct)報告顯示，紐約州內針對法官的投訴數量已連續第五年創下歷史新高；其中2025年共有3363起針對州內法官的新投訴，比2024年創下的紀錄多出10起。

與此同時，去年也出現史上最多的「初步調查」(preliminary inquiries)案例，雖大多數並未進一步升級成正式調查。

報告指出，雖然去年的增幅不如前幾年顯著，但仍是紐約州法官投訴連續第五年創新高，與五年前相比，投訴總數已經翻倍；大部分投訴最終被直接駁回，原因通常是投訴人不滿案件結果，非針對法官本身的不當行為，不過2025年仍有足夠多的案件需要進一步處理，使得調查數量再創紀錄。

數據顯示，2025年共有582起司法投訴進入初步調查，為該委員會單一年份啟動的最高紀錄，打破2023年的570起；根據委員會說明，初步調查包括對相關律師進行初步訪談、分析法院檔案以及審閱庭審逐字稿，以判斷是否需要展開更深入的調查。

在582起初步調查中，有141起進入正式調查，此外還有189起來自2024年的調查案件仍在處理中；在約330起調查案件中，約100起最終被撤銷，原因包括委員會認定投訴缺乏事實根據，或涉事法官已因其他原因離任。

另有約30起涉及20名不同法官的案件最終導致法官辭職，而43起涉及23名法官的案件則獲准投訴人提出正式指控；截至2025年12月31日，仍有154起調查尚未結案。

委員會強調，他們的調查並不涉及審查法官的裁決或判決內容，因該機構並沒有干預法院裁判的權力；調查的重點僅在於法官的行為是否存在利益衝突、偏見或其他違反司法倫理的情況。

報告也指出，投訴案的增加也凸顯該委員會的工作負擔持續上升，目前委員會正向州長與州議會申請在下個財政年維持930萬元的預算。