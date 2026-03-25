我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

🎞️美伊停火協議談不攏？今日5件事

達成初步協議 紐約大學合約教師罷工結束

紐約曼哈頓中央車站接連發生猥褻觸碰案 兩嫌中一人落網

記者劉梓祁／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓中央車部首起猥褻觸碰案發生於20日晚間，一名22歲女性在中央車站夾層行走時，遭此不明男子接近。(NYPD提供)
曼哈頓中央車部首起猥褻觸碰案發生於20日晚間，一名22歲女性在中央車站夾層行走時，遭此不明男子接近。(NYPD提供)

紐約市曼哈頓中央車站(Grand Central–42 St)地鐵站近日發生兩起猥褻觸碰案件，地點均位於車站夾層(mezzanine level)，涉案男子在公共交通場域對女性乘客做出不當身體接觸；市警(NYPD)表示，其中一起案件已有嫌犯落網。

警方指出，首起事件發生於3月20日晚間約8時47分，一名22歲女性受害者在中央車站夾層行走時，遭一名不明男子接近，對方伸手隔著衣物觸摸其臀部，隨後徒步逃離現場。事件未造成人員受傷。警方形容該嫌為深色膚色男性，案發時身穿綠色毛衣、黑色長褲及黑色運動鞋。

第二起案件發生於3月21日中午約12時45分，一名45歲女性在同一車站夾層停留時，遭一名男子接近。該男子先將臉貼向受害者臉部，隨後觸摸其臀部後逃離現場，事件同樣未造成身體傷害。市警指出，經調查，警方已於22日下午在曼哈頓中城第17分局轄區內逮捕一名涉案男子。被捕者為32歲男子彼得森(Russell Peterson)，被控「強制觸碰」(Forcible Touching)罪名。

市警通緝顯示，兩起案件地點所屬的曼哈頓中城南分局(Midtown South Precinct)，在截至22日的過去近一個月內，除強姦外的「其它性犯罪」(Other Sex Crimes)共錄得17宗，較去年同期的15宗上升13.3%；同時，該類案件從年初至今共錄得44宗，略高於去年同期的43宗，年增幅為2.3%。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

曼哈頓中央車部首起猥褻觸碰案發生於20日晚間，一名22歲女性在中央車站夾層行走時...
曼哈頓中央車部首起猥褻觸碰案發生於20日晚間，一名22歲女性在中央車站夾層行走時，遭此不明男子接近。(NYPD提供)

曼哈頓中央車部第二起猥褻觸碰案發生於21日中午，一名45歲女性在同一車站夾層停留...
曼哈頓中央車部第二起猥褻觸碰案發生於21日中午，一名45歲女性在同一車站夾層停留時，遭男性嫌犯Russell Peterson接近。(NYPD提供)

中央車站 曼哈頓

上一則

紐約再傳槍擊案 男子命喪皇后區酒吧
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約再傳槍擊案 男子命喪皇后區酒吧

紐約再傳槍擊案 男子命喪皇后區酒吧
5天跨區搶6次僅得605元 嫌犯在逃

5天跨區搶6次僅得605元 嫌犯在逃

曼哈頓爆劫車驚魂 嫌犯從中城逃至華埠被捕

曼哈頓爆劫車驚魂 嫌犯從中城逃至華埠被捕
布碌崙華社爆槍擊案 23歲男腿中彈 警通緝蒙面搶手

布碌崙華社爆槍擊案 23歲男腿中彈 警通緝蒙面搶手

熱門新聞

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

2026-03-23 12:56
華裔居民喻先生於2025年透過銀行購入一處法拍屋，卻在交易完成後發現產權鏈條存疑，並因對方持續透過法律程序拖延，至今無法入住。圖為涉案房屋。(受訪者提供)

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

2026-03-23 20:16
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
空管錄音顯示，拉瓜地亞機場事故很可能是管制員錯誤發出矛盾指令所致。(美聯社)

拉瓜地亞空管員疑發布矛盾指令 飛機與消防車同時進跑道

2026-03-23 14:09

超人氣

更多 >
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？

張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判
被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣