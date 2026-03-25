紐約曼哈頓中央車站接連發生猥褻觸碰案 兩嫌中一人落網

曼哈頓中央車部首起猥褻觸碰案發生於20日晚間，一名22歲女性在中央車站夾層行走時，遭此不明男子接近。(NYPD提供)

紐約市曼哈頓中央車站 (Grand Central–42 St)地鐵站近日發生兩起猥褻觸碰案件，地點均位於車站夾層(mezzanine level)，涉案男子在公共交通場域對女性乘客做出不當身體接觸；市警(NYPD)表示，其中一起案件已有嫌犯落網。

警方指出，首起事件發生於3月20日晚間約8時47分，一名22歲女性受害者在中央車站夾層行走時，遭一名不明男子接近，對方伸手隔著衣物觸摸其臀部，隨後徒步逃離現場。事件未造成人員受傷。警方形容該嫌為深色膚色男性，案發時身穿綠色毛衣、黑色長褲及黑色運動鞋。

第二起案件發生於3月21日中午約12時45分，一名45歲女性在同一車站夾層停留時，遭一名男子接近。該男子先將臉貼向受害者臉部，隨後觸摸其臀部後逃離現場，事件同樣未造成身體傷害。市警指出，經調查，警方已於22日下午在曼哈頓中城第17分局轄區內逮捕一名涉案男子。被捕者為32歲男子彼得森(Russell Peterson)，被控「強制觸碰」(Forcible Touching)罪名。

市警通緝顯示，兩起案件地點所屬的曼哈頓中城南分局(Midtown South Precinct)，在截至22日的過去近一個月內，除強姦外的「其它性犯罪」(Other Sex Crimes)共錄得17宗，較去年同期的15宗上升13.3%；同時，該類案件從年初至今共錄得44宗，略高於去年同期的43宗，年增幅為2.3%。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

曼哈頓中央車部首起猥褻觸碰案發生於20日晚間，一名22歲女性在中央車站夾層行走時，遭此不明男子接近。(NYPD提供)