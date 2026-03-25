達成初步協議 紐約大學合約教師罷工結束

代表紐約大學(NYU)合約教師的工會25日宣布，已與校方達成初步協議，並指示其下屬近千名成員同日重返崗位。(記者曹馨元／攝影)

代表紐約大學(NYU )合約教師的工會25日宣布，已與校方達成初步協議，並指示其下屬近千名成員同日重返崗位；這場持續兩日的罷工 行動也因談判取得突破而宣告暫停。

勞資雙方談判自23日上午11時罷工開始後持續進行，最終在25日凌晨2時許達成共識。紐大發言人諾維爾(Wiley Norvell)透過聲明表示，校方與工會達成的這項協議將交由工會成員進行批准投票。他強調，校方在協商中展現誠意，確保合約公平且具永續性；不僅提供加薪，也改善每位成員的全面福利。校方同時感謝市長辦公室在談判期間扮演的關鍵角色。

造成本次罷工的核心問題在於薪酬。合約教師約占紐大教職工總數的一半，但工會指出，他們的薪資只占校方總支薪的2%，平均薪資更比擁有終身教職(tenured)的同事低了36%。

根據這份初步協議，合約教師的待遇將有大幅提升。在即將到來的學年中，助理教授級別的基本年薪將調升至9萬1000元，副教授級別為10萬100元，正教授級別則達11萬100元。除了依照員工資歷提供一次性的加薪外，合約前兩年將另有額外加薪，並計畫從2027年起每年固定調薪3.5%。

在福利保障方面，新協議將設立一筆100萬元的家庭照顧福利基金，並為每位全職合約教師提供每年至少2500元的專業發展經費。此外，教師還將享有專業發展假期，以及與校內全職教授和行政人員同等水準的全面醫疗與社會福利保障。目前，該協議仍待工會會員正式投票表決通過。