我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣出發到南加輪船遇巨浪 貨櫃陷倒塌落海危機

現貨油價遠高於布蘭特期貨價 凸顯油供危機比表面更加嚴峻

史泰登島華人外送員溝通困難 被店員辱罵施暴致顱內出血

記者馬璿╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名華裔外送員於史島店鋪欲使用購物券，卻因與店員一時溝通不良而遭對方毆打。圖為當事店家。(取自谷歌街景圖)
一名華裔外送員於史島店鋪欲使用購物券，卻因與店員一時溝通不良而遭對方毆打。圖為當事店家。(取自谷歌街景圖)

來自中國福建長樂琅岐鎮的外送員朱載輝(Zaihui Zhu，音譯)日前在替顧客購物時，因英語能力有限，無法使用平台提供的購物卡結帳，嘗試與外族裔店員溝通未果，反遭對方毆打，導致顱內出血與腦震盪。美國福州琅岐同鄉會於案發後召開記者會，譴責施暴者行為，並質疑案件嚴重程度恐已涉及種族歧視

朱載輝的妻子王秀美(Xiumei Wang，音譯)在同鄉會及律師陪同下召開記者會表示，朱載輝在外送平台DoorDash工作，2月23日前往史泰登島運河路(Canel St)135號的平價零售店Dollar General為顧客代購商品，卻在店內遭店員辱罵並毆打。

王秀美表示，當天下午丈夫進入店內購物，結帳時發現平台提供的購物卡無法使用，於是致電她協助翻譯。不料店員顯得十分不耐煩，開始將商品收回，並將他趕出店外。

她指出，在通話過程中，她聽見朱載輝不斷以英語重複「等一下，我聯絡DoorDash」以及「不、不、不」。隨後電話中傳出吵雜聲，才得知朱載輝遭拒絕溝通的店員毆打，臉部嚴重出血。他送醫後診斷為臉部挫傷、鼻骨骨折、顱內出血及積液、嚴重腦震盪。

案件發生後現場有民眾報警，涉案店員當場被警方逮捕。市警表示，當事店員為來自布朗士的28歲男子維拉(Villar)，兩人先發生口角，後者多次揮拳毆打朱載輝，隨後被逮捕並被控襲擊罪，至於Villar當時具體辱罵內容則尚不得而知。

琅岐同鄉會會長梁守彪強烈譴責此事，表示朱載輝代表的是勤奮工作的華人群體，其人身安全與合法權益卻遭受侮辱與暴力對待，這是「不可接受的結果」。他指出，Dollar General在全美擁有數萬家門店，卻雇用不合格員工，且對案件未作回應，形同默許甚至縱容對顧客的歧視與暴力行為。

朱載輝的代理律師已要求地區刑事法院檢察官從嚴懲處嫌疑人，並致函店方要求保存監視器影像、配合調查，同時為朱載輝申請保護令，準備同步提起刑事與民事訴訟。

來美已有16年的朱載輝，是全家唯一的經濟來源，家中有兩位長者與三名子女，其中最小的僅一歲。王秀美表示，雖然丈夫已出院，但目前仍出現夜間頻繁驚醒、頭痛、暈眩等症狀，後續仍需接受精神科、心理科、微整形及復健科等多項追蹤治療。

種族歧視 史泰登島

上一則

曼哈頓高線公園將撤下鴿子雕像 上千民眾歡送
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪
志工涉性侵失智婦 家屬提告長者機構 求償2500萬

志工涉性侵失智婦 家屬提告長者機構 求償2500萬
在4S店1年蹭飯260次 帶自家電動車充電…安徽車主被拉黑

在4S店1年蹭飯260次 帶自家電動車充電…安徽車主被拉黑
61歲華婦賣淫 同夥是83歲前警察 最高面臨40年監禁

61歲華婦賣淫 同夥是83歲前警察 最高面臨40年監禁

熱門新聞

法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

2026-03-15 07:22
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
古裝女神榜單揭曉 李沁古典端莊、冠軍的她氣質像「畫中人」 

古裝女神榜單揭曉 李沁古典端莊、冠軍的她氣質像「畫中人」 
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水