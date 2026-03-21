史泰登島華人外送員溝通困難 被店員辱罵施暴致顱內出血

一名華裔外送員於史島店鋪欲使用購物券，卻因與店員一時溝通不良而遭對方毆打。圖為當事店家。(取自谷歌街景圖)

來自中國福建長樂琅岐鎮的外送員朱載輝(Zaihui Zhu，音譯)日前在替顧客購物時，因英語能力有限，無法使用平台提供的購物卡結帳，嘗試與外族裔店員溝通未果，反遭對方毆打，導致顱內出血與腦震盪。美國福州琅岐同鄉會於案發後召開記者會，譴責施暴者行為，並質疑案件嚴重程度恐已涉及種族歧視 。

朱載輝的妻子王秀美(Xiumei Wang，音譯)在同鄉會及律師陪同下召開記者會表示，朱載輝在外送平台DoorDash工作，2月23日前往史泰登島 運河路(Canel St)135號的平價零售店Dollar General為顧客代購商品，卻在店內遭店員辱罵並毆打。

王秀美表示，當天下午丈夫進入店內購物，結帳時發現平台提供的購物卡無法使用，於是致電她協助翻譯。不料店員顯得十分不耐煩，開始將商品收回，並將他趕出店外。

她指出，在通話過程中，她聽見朱載輝不斷以英語重複「等一下，我聯絡DoorDash」以及「不、不、不」。隨後電話中傳出吵雜聲，才得知朱載輝遭拒絕溝通的店員毆打，臉部嚴重出血。他送醫後診斷為臉部挫傷、鼻骨骨折、顱內出血及積液、嚴重腦震盪。

案件發生後現場有民眾報警，涉案店員當場被警方逮捕。市警表示，當事店員為來自布朗士的28歲男子維拉(Villar)，兩人先發生口角，後者多次揮拳毆打朱載輝，隨後被逮捕並被控襲擊罪，至於Villar當時具體辱罵內容則尚不得而知。

琅岐同鄉會會長梁守彪強烈譴責此事，表示朱載輝代表的是勤奮工作的華人群體，其人身安全與合法權益卻遭受侮辱與暴力對待，這是「不可接受的結果」。他指出，Dollar General在全美擁有數萬家門店，卻雇用不合格員工，且對案件未作回應，形同默許甚至縱容對顧客的歧視與暴力行為。

朱載輝的代理律師已要求地區刑事法院檢察官從嚴懲處嫌疑人，並致函店方要求保存監視器影像、配合調查，同時為朱載輝申請保護令，準備同步提起刑事與民事訴訟。

來美已有16年的朱載輝，是全家唯一的經濟來源，家中有兩位長者與三名子女，其中最小的僅一歲。王秀美表示，雖然丈夫已出院，但目前仍出現夜間頻繁驚醒、頭痛、暈眩等症狀，後續仍需接受精神科、心理科、微整形及復健科等多項追蹤治療。