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紐約華裔大學生 原因未明遭ICE拘捕

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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紐約州立大學水牛城分校（University at Buffalo）。（美聯社）
紐約州立大學水牛城分校（University at Buffalo）。（美聯社）

紐約州立大學水牛城分校(University at Buffalo)一名華裔大四學生尤家業(Jiaye Ye)，於上周在紐約市出席例行移民聽證會後，遭聯邦移民及海關執法局(ICE)逮捕，目前被關押在路易斯安那州瓊斯伯勒(Jonesboro)的傑克遜教區監獄(Jackson Parish Correctional Center)中；據當前消息，尚不清楚尤家業被拘留的原因。

據悉，尤在18日凌晨2時從新澤西州的一處ICE居留設施致電給父母，告知自己即將被轉移至路易斯安那州；當日的中午11時，他便抵達該設施，而釋放日期未定。

尤的父親在給電視新聞網「The Spectrum」的電子郵件中表示，「此刻我們感到無助、焦慮且極度擔憂。」

在他被逮捕前夕的周一，尤正在寫畢業論文、並在課堂上進行他的畢業展創作；他的藝術教授Matt Kenyon在得知其被拘捕的消息後，發起一個GoFundMe募款頁面，目前已籌集超過2萬4000元，用於支付他的緊急法律費用，其中包括約1萬5000元的保釋聽證會與移民案件費用，以及約3萬元的保釋金。

過去一年，在川普政府強力打擊移民的政策下，ICE在例行聽證會後拘留了數十名移民，以提高遣返數量；蒙面的ICE人員經常在法院內等待，將移民拘捕並安置在臨時且擁擠的拘留室，之後再轉送至拘留中心。

紐約市已成為這種執法方式的主要地點之一，導致數百名抗議者與ICE之間發生激烈衝突，一名20歲的委內瑞拉學生，在去年5月21日的庇護聽證會後被拘留，並於18日在被關押10個月後獲釋，這也是首次有紐約公立學校學生遭此類拘留的案例。

Matt Kenyon透露，周一與尤談話時，他便對即將到來的聽證會感到擔憂，「你在新聞中聽說過這些事，但當它發生在你的學生身上時，感覺完全不同」；他接著說道，「這真的非常艱難，他是一個很堅強的孩子，在這樣困難的情況下，他已經做得很好了。」

校方表示，他們已與尤的家人及私人律師保持聯繫，將會提供適當且即時的協助，同時也表示希望此事能儘快解決，讓尤能回到學校完成學業；根據消息，尤是該校的美術系學生，於2022年秋季入學，他此前就讀於紐約皇后區高中的語言研究系。

該校本科生學生會主席Aisha Adam稱此事「令人非常難過」，並表示將與校方聯繫，探討可以提供哪些幫助；她表示：「鑑於事情剛發生，掌握這位同學與朋友的安全狀況至關重要。學生會希望確認他是否安全、學業受到何種影響，以及學校能做些什麼幫助他回家。」

尤的律師Kaihsuan Ai則拒絕對此事發表評論。

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