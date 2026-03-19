謊稱政府補貼誘居民安裝 太陽能板裝修公司Attyx遭起訴

裝修公司Attyx涉嫌用虛假宣傳欺詐消費者，致其背負高額貸款債務，被紐約州檢察長起訴。圖為該公司官網主頁。(Attyx官網截圖)

紐約州 檢察長詹樂霞 (Letitia James)日前起訴裝修公司Attyx、公司的兩名執行長以及兩家合作貸款 機構，指控他們以虛假承諾騙取紐約州業主安裝太陽能板，導致受害居民被動背負高額貸款和債務。

Attyx前身名為SUNco，是業務遍及全美的一家大型家裝業公司。紐約州檢察長辦公室調查發現，該公司通過網站和廣告宣稱消費者可在安裝家用太陽能板後獲得政府的清潔能源補助，並可利用這些補助金獲得免費或高額折扣的屋頂更換或其他裝修施工服務。廣告中還稱Attyx的家用太陽能系統能讓消費者的能源帳單大幅減少。一旦消費者表示有興趣，Attyx的銷售人員便會使用專業話術要求他們以電子方式簽約。然而事實上，該公司的工程報價虛高，宣稱的太陽能板採購價格也遠高於實際市場價；其所宣稱的「政府補貼」也並不能被直接用於屋頂工程，而且Attyx的客戶多數也不符合補貼資格。最終，消費者須背負高達數萬甚至數十萬元的債務。

此外，在簽約階段，Attyx銷售人員會謊稱消費者只需要填一份申請表或信用審查表，並設法不讓消費者仔細查看其簽署的文件。事實上，他們被引誘簽署的通常是利息高昂的長期貸款合同。本次共同被起訴的合作貸款商Solar Mosaic和WebBank公司則與Attyx相互配合欺騙消費者，在帳單上將貸款的手續費用隱藏在太陽能板和裝修工程中，違法隱匿貸款的實際利率和總成本。

涉事的Attyx公司2025年曾因試圖欺騙消費者而被紐約州公共服務委員會(PSC)禁止在紐約州境內銷售，但該公司通過註冊皮包公司的手段，以LGCY Power的名義繼續向紐約消費者推銷產品。

起訴書指出，被告涉嫌違反紐約州的消費者保護法，非法獲利2億7500萬元。訴狀要求Attyx及其合作夥伴取消涉嫌違法的合約、全額賠償紐約州消費者的損失並支付罰金，同時要求法庭禁止該公司未來繼續在紐約州內經營。