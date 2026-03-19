嚴打盜竊…紐約提案自助結帳限15件商品 違者罰款

為打擊零售盜竊猖獗的現象，紐約市議會一項最新提案將自助結帳的購買上限設為15件商品 違者罰款。圖為顧客在一家超市自動結帳。(美聯社)

紐約市議會一項最新提案要求，超商零售業者須在自助結帳區域配置專門員工負責監督，並設置自助結帳的准入門檻為15件商品，以此方式遏制日益猖獗的零售盜竊活動。

由市議員法里亞斯(Amenda Farias)提出的2026年度Int-729提案要求藥局和食品零售商按照每三台自助結帳機設一名監督員的比例配置員工值班表，同時將自助結帳的購買上限設為15件商品，違反者將罰款100元，且罰款要由開具罰單時正在店內值班的員工、而非業主承擔。若經糾正仍未改進，每日增加罰款100元。該案獲得共五名市議員連署。

根據金融機構LendingTree2025年12月發布的一項調查，全美範圍內有27%的受訪者表示曾在自助結帳時故意夾帶過未付款的貨物。法里亞斯表示，大型零售商大幅縮減值班員工人數的後果包括零售盜竊增加、員工與顧客的安全保障減少以及盜竊損失過大而導致的商品價格上漲等，而她的提案意在解決這些問題。而在談到增加人工會導致零售商的成本增加時，法里亞斯說，因盜竊行為減少而節省的營業額損失很可能會抵銷人力增加帶來的成本壓力。她還提到，她提案的靈感一定程度上來源於零售巨頭目標百貨(Target)正在進行的自助結帳通道縮減。

據報導，目標百貨2023年度通報了5億元的盜竊損失，而從2025年起，該公司將自助結帳通道的商品上限縮減為每人十件，但目前尚無充足數據證明此舉能在多大程度上遏制盜竊行為。此外，連鎖零售商沃爾瑪 和Dollar General都已開始在部分盜竊猖獗的門店試點取消自助結帳通道。

不過，業者和保守派普遍不認同法里亞斯的說法。全國超市協會董事會成員費雷拉(Jason Ferraira)認為，盜竊手段千千萬，執政者不可能僅憑一個員工人數的禁令就預防盜竊。共和黨籍市議員阿里奧拉(Joann Ariola)亦表示，此舉非但沒有懲治犯罪者，反而給商家和消費者增加了負擔。