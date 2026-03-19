紐約長島市2歲男童重傷亡 父涉虐被控謀殺

皇后區 地方檢察官凱茲(Melinda Katz)19日宣布，皇后區長島市 (Long Island City)一名男子因涉嫌對他的兩歲兒子施加致命傷害，被大陪審團起訴，罪名包括謀殺及危害兒童福利。

根據指控，2月2日凌晨約1時30分，莫里森(Dayvon Morrison)將兒子馬利克(Maliek)帶往曼哈頓 ，當時，他正準備送另一名孩子下車。兩歲的馬利克被放置在嬰兒車下方，通常下方只用於儲物，男童在該位置停留約兩小時之後，才被移至嬰兒車座位。目擊者隨後注意到孩子狀況異常並報警。

男童被送往當地醫院並接上呼吸器。其傷勢包括右側瞳孔擴大、骨盆骨折、肝臟撕裂、腦幹受損、多處腦出血及腦部腫脹等。兩天後不治身亡。

現年30歲、居住於長島市的莫里森在19日過堂，被控兩項二級謀殺罪及一項危害兒童福利罪。皇后區高等法院法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-Durant)下令將被告收押，並命其於5月1日再次出庭。若罪名成立，莫里森將面臨最高25年至終身監禁的刑期。