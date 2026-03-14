盧秀燕訪紐約談三大任務 強調廣結善緣、以台灣安全發展為核心

台中市長盧秀燕拜會紐約僑團，僑團反應熱烈。（記者戴慈慧攝影）

台中市長盧秀燕 14日拜訪紐約僑團並舉辦媒體座談，說明此行三大任務，包括深化姐妹市交流、關懷僑胞，以及鞏固台美關係。她表示，面對國際局勢變化，台灣應「廣結善緣」，以中華民國 的安全與發展為核心原則。

盧秀燕指出，美國是台中市姐妹市與友好城市最多的國家，此行希望加強城市層級交流，促進經貿與文化合作。同時，美國也是台灣僑胞分布最廣的國家之一，她此行亦安排與僑界會面，關心在美台灣人的發展情況。

她表示，台美關係長期穩固，但「朋友需要經營」，透過面對面交流，有助於深化彼此信任與合作基礎。

對於外界關注的出訪時機，盧秀燕說明，市政工作優先，台中市議會每年有兩次定期會，行程須安排在會期間隙。此次出訪安排在農曆年後、議會開議前的短暫空檔，行程緊湊，將走訪多州多城。

談及兩岸與國際關係，她表示，台灣應採取務實態度，在國際上「朋友越多越好」，不論與哪一方，都應持續建立良好關係，以確保國家安全與發展。

對於美國對台軍售與安全合作，她表示，美國長期是台灣重要盟友，台灣對相關支持表示重視與感謝。她強調，所有政策應回到「中華民國的安全與發展」這一核心，審慎評估各項合作。

此外，她也介紹台中在城市發展上的成果。她指出，台中擁有多位國際級建築大師作品，是台灣文化與設計的重要城市。同時，市府成立數位發展局，推動智慧城市建設，從行政管理到市民服務全面導入數位化。

她並表示，台中具備完整產業基礎，包括半導體與精密機械產業，台積電與美光等企業布局，使台中成為全球科技產業的重要據點，也為人工智慧與智慧城市發展提供支撐。

對於近期區域情勢變化，她表示，若軍事緊張降溫，對區域穩定是正面訊號，呼籲各方以善意與克制促進和平發展。

影片來源：記者戴慈慧／攝影