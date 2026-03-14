紐約半馬周日登場 封街路段與時段一次看
紐約半程馬拉松將於本周日登場，今年將有超過3萬名跑者從布碌崙(布魯克林)一路跑至曼哈頓中央公園全程共13.1英里的比賽。比賽將從布碌崙博物館(Brooklyn Museum)附近的華盛頓大道(Washington Ave.)起跑，終點設在曼哈頓中央公園西68街附近。當日布跑者所經的的多個路段都將分段封閉，屆時欲駕車經過民眾須繞道或避開封街時段才能通行。
首批跑者將於上午7時20分起跑，之後採分批出發方式，最後一批將於上午8時30分前出發。終點線預計於下午1時30分左右關閉，約在最後一名參賽者通過起跑線後4小時30分鐘。跑者從華盛頓大道出發後，將穿越展望公園(Prospect Park)，再經由布碌崙大橋(Brooklyn Bridge)跨越東河進入曼哈頓。抵達曼哈頓後，選手將沿羅斯福高速路(FDR Drive)一路跑向中城，穿越時報廣場(Times Square)，最後抵達中央公園終點。
無法親臨現場欣賞者，紐約路跑協會(New York Road Runners)將自上午7時起在其數位平台直播。
封路路段一覽
布碌崙(Brooklyn)
深夜12時至上午11時30分
Eastern Parkway南側輔路：Washington Ave至Franklin Ave
Eastern Parkway北側輔路：Underhill Ave至Bedford Ave
Eastern Parkway：Grand Army Plaza至Bedford Ave
深夜12時至下午12時30分
Union St：Classon Ave至Franklin Ave
President St：Classon Ave至Franklin Ave
Carroll St：Washington Ave至Franklin Ave
Crown St：Washington Ave至Franklin Ave
Montgomery St：Washington Ave至Franklin Ave
Sullivan Pl：Washington Ave至Franklin Ave
深夜12時至下午2時
Washington Ave：Eastern Pkwy. 至 Carroll St
深夜12時至下午3時
Classon Ave：Eastern Pkwy至President St
President St：Classon Ave至Franklin Ave
凌晨4時至上午10時30分
Empire Blvd：Flatbush Ave至Bedford Ave
上午5時30分至上午11時30分
Flatbush Ave南側：Eastern Pkwy至 Ocean Ave/Empire Blvd
Flatbush Ave北側：大軍廣場至 Atlantic Ave
Park Ave西向：Navy St至 Tillary St
Tillary St：Adams St/Brooklyn Bridge Blvd至 Gold St
Tillary St東向：Cadman Plaza至 Adams St
Adams St/Brooklyn Bridge Blvd北向：Fulton St至 Brooklyn Bridge
Jay St北向：Willoughby St至 Tillary St
Jay St南向：Sands St至Tillary St
Manhattan Bridge / Flatbush Ave Extension南向：Flatbush Ave至 Tillary St
珍珠街南向：Prospect St至 Sands St
Jay St與Sands St西向通往布碌崙大橋
BQE高速公路匝道關閉
西向BQE於Tillary St出口(29號)進出匝道
東向BQE於Tillary St出口(29B)進出匝道
東向BQE於Cadman Plaza出口(28A)
東向BQE於布碌崙大橋出口(28B)
上午5時30分至上午11時45分
Flatbush Ave：Atlantic Ave至 Tillary St
上午6時至上午10時30分
Washington Ave：Carroll St至 Empire Blvd.
Empire Blvd：Washington Ave至 Flatbush Ave
Flatbush Ave：Empire Blvd
至大軍廣場
FDR Drive封閉
上午5時40分至下午1時30分
布碌崙大橋出口通往北向FDR Drive
北向FDR Drive Exit 2（Brooklyn Bridge / Manhattan Civic Center）
北向FDR Drive Montgomery St出口
北向FDR Drive Houston St出口
北向FDR Drive 東20街/23街出口（Exit 7）
北向FDR Drive 東34街出口（Exit 8）
北向FDR Drive 42街出口
珍珠街匝道與服務道路
曼哈頓(Manhattan)
凌晨4時30分至下午1時
7大道：42街至56街
凌晨3時至下午1時
7大道交6大道之間43街至46街路段
上午6時至下午2時15分
中央公園西側：59街至72街
西61街至64街：百老匯與中央公園西側之間
上午7時至下午12時45分
42街：1大道至7大道
上午7時至下午1時
7大道：56街至中央公園南側
上午7時15分至下午1時15分
中央公園南側：哥倫布圓環至大軍廣場
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