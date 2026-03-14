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紐約半馬周日登場 封街路段與時段一次看

記者馬璿／紐約報導
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參加紐約半程馬拉松的跑者。(美聯社資料照)
參加紐約半程馬拉松的跑者。(美聯社資料照)

紐約半程馬拉松將於本周日登場，今年將有超過3萬名跑者從布碌崙(布魯克林)一路跑至曼哈頓中央公園全程共13.1英里的比賽。比賽將從布碌崙博物館(Brooklyn Museum)附近的華盛頓大道(Washington Ave.)起跑，終點設在曼哈頓中央公園西68街附近。當日布跑者所經的的多個路段都將分段封閉，屆時欲駕車經過民眾須繞道或避開封街時段才能通行。

首批跑者將於上午7時20分起跑，之後採分批出發方式，最後一批將於上午8時30分前出發。終點線預計於下午1時30分左右關閉，約在最後一名參賽者通過起跑線後4小時30分鐘。跑者從華盛頓大道出發後，將穿越展望公園(Prospect Park)，再經由布碌崙大橋(Brooklyn Bridge)跨越東河進入曼哈頓。抵達曼哈頓後，選手將沿羅斯福高速路(FDR Drive)一路跑向中城，穿越時報廣場(Times Square)，最後抵達中央公園終點。

無法親臨現場欣賞者，紐約路跑協會(New York Road Runners)將自上午7時起在其數位平台直播。

封路路段一覽

布碌崙(Brooklyn)

深夜12時至上午11時30分

Eastern Parkway南側輔路：Washington Ave至Franklin Ave

Eastern Parkway北側輔路：Underhill Ave至Bedford Ave

Eastern Parkway：Grand Army Plaza至Bedford Ave

深夜12時至下午12時30分

Union St：Classon Ave至Franklin Ave

President St：Classon Ave至Franklin Ave

Carroll St：Washington Ave至Franklin Ave

Crown St：Washington Ave至Franklin Ave

Montgomery St：Washington Ave至Franklin Ave

Sullivan Pl：Washington Ave至Franklin Ave

深夜12時至下午2時

Washington Ave：Eastern Pkwy. 至 Carroll St

深夜12時至下午3時

Classon Ave：Eastern Pkwy至President St

President St：Classon Ave至Franklin Ave

凌晨4時至上午10時30分

Empire Blvd：Flatbush Ave至Bedford Ave

上午5時30分至上午11時30分

Flatbush Ave南側：Eastern Pkwy至 Ocean Ave/Empire Blvd

Flatbush Ave北側：大軍廣場至 Atlantic Ave

Park Ave西向：Navy St至 Tillary St

Tillary St：Adams St/Brooklyn Bridge Blvd至 Gold St

Tillary St東向：Cadman Plaza至 Adams St

Adams St/Brooklyn Bridge Blvd北向：Fulton St至 Brooklyn Bridge

Jay St北向：Willoughby St至 Tillary St

Jay St南向：Sands St至Tillary St

Manhattan Bridge / Flatbush Ave Extension南向：Flatbush Ave至 Tillary St

珍珠街南向：Prospect St至 Sands St

Jay St與Sands St西向通往布碌崙大橋

BQE高速公路匝道關閉

西向BQE於Tillary St出口(29號)進出匝道

東向BQE於Tillary St出口(29B)進出匝道

東向BQE於Cadman Plaza出口(28A)

東向BQE於布碌崙大橋出口(28B)

上午5時30分至上午11時45分

Flatbush Ave：Atlantic Ave至 Tillary St

上午6時至上午10時30分

Washington Ave：Carroll St至 Empire Blvd.

Empire Blvd：Washington Ave至 Flatbush Ave

Flatbush Ave：Empire Blvd

至大軍廣場

FDR Drive封閉

上午5時40分至下午1時30分

布碌崙大橋出口通往北向FDR Drive

北向FDR Drive Exit 2（Brooklyn Bridge / Manhattan Civic Center）

北向FDR Drive Montgomery St出口

北向FDR Drive Houston St出口

北向FDR Drive 東20街/23街出口（Exit 7）

北向FDR Drive 東34街出口（Exit 8）

北向FDR Drive 42街出口

珍珠街匝道與服務道路

曼哈頓(Manhattan)

凌晨4時30分至下午1時

7大道：42街至56街

凌晨3時至下午1時

7大道交6大道之間43街至46街路段

上午6時至下午2時15分

中央公園西側：59街至72街

西61街至64街：百老匯與中央公園西側之間

上午7時至下午12時45分

42街：1大道至7大道

上午7時至下午1時

7大道：56街至中央公園南側

上午7時15分至下午1時15分

中央公園南側：哥倫布圓環至大軍廣場

世報陪您半世紀

布碌崙 中央公園 時報廣場

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