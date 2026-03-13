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紐約3少年持刀搶劫布碌崙華人按摩店 警方追緝

記者馬璿／紐約報導
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三名疑為少年劫匪本周在短短15分鐘內，持刀闖入布碌崙(布魯克林)兩個華人社區內由華裔商家經營的按摩店連續搶劫，造成一名女子受傷。(市警局提供)
三名疑為少年劫匪本周在短短15分鐘內，持刀闖入布碌崙(布魯克林)兩個華人社區內由華裔商家經營的按摩店連續搶劫，造成一名女子受傷。(市警局提供)

三名疑為少年劫匪本周在短短15分鐘內，持刀闖入布碌崙(布魯克林)兩個華人社區內由華裔商家經營的按摩店連續搶劫，造成一名女子受傷。警方已取得三匪犯案後離開的監視器影像，並在13日公開畫面展開通緝。

警方表示，兩宗案件均發生於本周三(11日)下午，首起案件發生在下午4時25分許，三嫌持刀闖入位於62分局轄區的國王高速公路(Kings Highway)354號二樓Kings Spa水療中心，在身穿紅褲的男子踢壞入口的門後，該團夥威脅店裡的員工，搶走約500元現金後便徒步逃離。其中一名47歲女員工在躲避劫匪時不慎腳踝受傷，雖警方呼叫救護車後為其檢查，但該名女子拒絕接受醫療救治。

在該案發生後15分鐘，下午約4時40分許，同批劫匪又闖入另一家位於61分局轄區內，位於羊頭灣東15街2115號的佳誠水療。據警方說法，三名劫匪同樣亮刀並踢壞一扇門與牆，奪取200元現金後再次逃離現場，但所幸無人在此受傷。

警方表示，兩家被劫按摩院相隔約1.6哩，在昨日公布的監視畫面中可看見，三名貌似少年的劫匪正走在人行道上。一名劫匪身穿黑色的連帽衛衣、紅色長褲、黑色拖鞋與卡其色毛帽；另一名則是身穿灰色連帽衛衣、黑色運動褲與白色球鞋；另一名則是身穿灰色連帽衛衣、黑色羽絨背心與黑色球鞋。

一名在國王高速公路案發現場附近開業的業主接受News12訪問時表示，或許是因幾位少年劫匪知道該間按摩店有不能報警的理由，才選擇對此店下手，他自己也會非常警覺可疑人士，並隨時將店門上鎖，避免危險情況發生。

警方呼籲民眾看到與照片和截圖中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發訊息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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