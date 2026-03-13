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上訴庭裁定「紐約市禁售鵝肝」違者每次最高罰款2000元

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上訴庭裁定「紐約市禁售鵝肝」違者每次最高罰款2000元

記者顏潔恩／紐約報導
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州高等法院上訴庭12日裁定，禁止紐約市餐廳販售鵝肝。(路透)
州高等法院上訴庭12日裁定，禁止紐約市餐廳販售鵝肝。(路透)

紐約市議會於2019年通過202號地方法案，對餐廳提出禁止販售鵝肝的禁令，但此後動物權益倡議者與鵝肝產業支持者陷入對立，引發的訴訟案持續五年多，直至紐約州高等法院上訴庭(Appellate Division)12日一致裁定，將維持實施這項禁令，意味著市府官員將嚴格執行、並對違規者提出每次最高2000元的罰款。

鵝肝作為法國著名料理，被視為一種奢侈美食，由通過強迫餵食鴨與鵝而產生；動保人士指出，每年約有30萬隻鴨因生產鵝肝而被宰殺，推動禁令的重要團體之一是「動物權利選民聯盟」(Voters for Animal Rights, VFAR)，他們希望限制這種殘忍方式的生產與銷售。

動保組織「四爪」(Four Paws USA)則形容鵝肝的生產方式，「一根金屬管每天三次被插入鴨或鵝的食道，將玉米與純脂肪的混合物灌入體內，以快速增加體重，且會導致這些禽類肝臟異常增大。」

農業界則試圖透過法院上訴阻止這項禁令，銷售網站Foie Gras Gourmet對鵝肝料理給出不同描述，稱高品質的鵝肝是在戶外飼養、以當地穀物餵養的鴨或鵝，其肝臟經過精細去筋的處理，再以少量優質香料調味並完美烹調。

動保聯盟律師皮斯(Bryan Pease)表示，鵝肝禁令其實一直存在，但紐約州農業廳長曾命令紐約市不要執行，並援引一項範圍非常廣、此前從未被提及過的州農業市場法；州府認為，紐約市的禁令可能會傷害上州的農業產業，對此皮斯則批評說，「如果仔細分析，農業廳長的做法其實很荒謬，他基本上是重新改寫了法律，而當時的法官竟然接受了這個說法。」

然而，上訴法院12日推翻了初審法院的裁決，意味著紐約市現在必須執行這項禁令，每次餐廳違規最高可被處以2000元的罰款；VFAR表示，這項裁決是草根運動與志工組織努力的重要成果，主席泰勒(Allie Taylor)說，「這項裁決證明城市政策考慮無論是人類還是動物的最大利益，也證明當民眾團結起來爭取正義與同情時，能夠帶來真正的改變。」

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