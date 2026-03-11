我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：為降油價 美國將釋出少量戰略油儲

紐約皇后區高中驚見學生帶上膛手槍 15歲少年被捕

紐約皇后區高中驚見學生攜帶上膛手槍 15歲少年涉攻擊案被捕

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名15歲少年日前因涉攻擊案被捕，警方在其書包查獲已上膛的手槍。(圖為長島市高中取自Google Map)
一名15歲少年日前因涉攻擊案被捕，警方在其書包查獲已上膛的手槍。(圖為長島市高中取自Google Map)

一名15歲少年日前因涉嫌一起攻擊案被通緝，警方10日前往皇后區一所高中將其逮捕時，竟在他的書包內發現一把已上膛的手槍。該少年目前已被控非法持有武器等罪名。

警方指出，事件發生在10日中午約12時50分。警方接獲線索後，前往位於皇后區阿斯托利亞(Astoria)的長島市高中(Long Island City High School)尋找該名少年。警方在校內找到他並將其拘捕，在搜查其背包時發現一把已上膛的手槍。

該少年早前涉及一宗攻擊案件，當局一直在尋找他，與該案相關的另外兩名未成年人也已被拘捕。

警方暫未透露該少年是否曾在校內展示或使用該武器，也沒有公布他如何取得該把手槍。不過，警方指出事件發生時情況已受到控制，未有學生或教職員受傷。

長島市高中位於皇后區西北部，是當地一所大型公立高中，學生人數超過2000人。事件發生後，校方未宣布封校，但校園安全問題再次引發社區關注。就在不到一周前，曼哈頓下東城一所高中也發生類似事件，一名16歲學生被發現攜帶上膛的9毫米手槍進入校園並被警方逮捕。

警方表示，案件仍在調查中，並將追查涉案槍枝來源。

世報陪您半世紀

皇后區 長島市

上一則

張欣1320萬再購紐約上東區物業 整合六地塊擬建豪華公寓

下一則

紐約納蘇郡警局162名警員自願離職 多名高階幹部退休
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

送槍給兒子導致4生喪命 喬州父被判兩罪

送槍給兒子導致4生喪命 喬州父被判兩罪
紐約市警員狄勒遭槍殺案開審 近百警察到庭聲援

紐約市警員狄勒遭槍殺案開審 近百警察到庭聲援
曾推82歲婦人落軌 紐約皇后區男子認罪 將判15年刑期

曾推82歲婦人落軌 紐約皇后區男子認罪 將判15年刑期

紐約市長官邸前丟炸彈 警方視為恐怖攻擊

紐約市長官邸前丟炸彈 警方視為恐怖攻擊

熱門新聞

有「小鄧麗君」之稱的陳佳，2月28日晚在紐約法拉盛，以細膩情感表達與宛轉悠揚的嗓音，讓座無虛席的觀眾重回鄧麗君經典的黃金時代。(主辦位單位提供)

紀念鄧麗君演唱會 歌手陳佳唱出柔情與韻味

2026-03-03 23:51
經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
紐約市府去年起推行全新垃圾桶規定，要求所有一至九個單元的建築物都須使用新官方垃圾桶。(記者馬璿／攝影)

紐約官方垃圾桶6月開罰 5區購買地址一次看

2026-03-04 16:00
向來錄取標準最高的史岱文森高中(Stuyvesant High School)今年分數線約在561分左右，高於去年的556分，趨近於疫情期間的分數水平。(美聯社)

紐約高中放榜 特高錄取分數線上升 疑1原因難度降低

2026-03-06 07:11
警方近期在皇后區110分局社區會議中表示，近期出現多起以高價冬衣為目標的搶劫案。圖為紐約地鐵站。示意圖，非新聞當事者。(路透)

紐約頻傳名牌外套搶劫案 為何搶匪盯上這品牌？

2026-03-04 20:14
曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被AI替代的風口浪尖。示意圖。（取自123RF）

紐約客談／時薪漲到30元？這些職位恐不再請人 讓AI取代

2026-03-11 13:36

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間

開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間
范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光
Trader Joe's發預告 大小兩款托特包近期將上架

Trader Joe's發預告 大小兩款托特包近期將上架