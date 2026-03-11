張欣1320萬再購紐約上東區物業 整合六地塊擬建豪華公寓

由華人地產商張欣領導、總部設於紐約的Closer地產(Closer Properties)，日前完成曼哈頓上東區列星頓大道1133號(1133 Lexington Avenue)的收購，成交價為1320萬元，為當周上東區最大一筆商業地產交易。(本報檔案照)

由華人地產商張欣領導、總部設於紐約的Closer地產(Closer Properties)，日前完成曼哈頓上東區列星頓大道1133號(1133 Lexington Avenue)的收購，成交價為1320萬元，為當周上東區最大一筆商業地產交易。該物業是張欣在當地整合開發計畫中的最後一塊地，收購完成後，整體地塊投資總額預計達7600萬元。

此交易完成後，張欣將持有列星頓大道與東79街交界處六個相鄰地塊，計畫在當地興建一棟精品型豪華共有公寓(condominium)，並設置一樓零售空間，項目預計於今春開始拆除現有建築。張欣此前受訪時表示，其投資策略是在紐約多個歷史街區開發規模較小的精品豪華公寓項目，例如上東區、西村(West Village)與雀兒喜(Chelsea)等地。

Closer此前已以6250萬元現金收購五個地塊，包括東79街150號、152號、154號，以及列星頓大道1135號和1131號。連同此次購入的1133號物業，六處相鄰地塊整合後總建築面積約十萬平方呎。這批物業原由W Financial創辦人溫特(Gregg Winter)旗下公司持有，商業地產服務公司Avison Young在交易中代表賣方。

資料顯示，這批地塊曾由開發商HFZ持有，但在拖欠4360萬元貸款後於2023年2月遭到法拍，最終由W Financial取得。地塊整合過程曾因部分租戶而增加變數，例如毗鄰的披薩店Don Filippo在當地經營數十年，原本同意出售給開發商Macklowe Properties，但交易在2022年12月取消；附近一間第一共和銀行(First Republic Bank)分行也曾被視為潛在開發障礙，該分行在第一共和銀行出售給摩根大通(JPMorgan Chase)後已關閉。

張欣1965年生於北京，1994年與中國地產商潘石屹結婚，翌年兩人共同創立SOHO中國(SOHO China)，在中國地產界嶄露頭角。SOHO中國以邀請國際知名建築師設計、打造造型前衛的單體建築聞名，並長期專注於一線城市高端物業開發。