紐約市教育政策小組拍板 皇后區唯一特殊高中遷校 增200學位

圖為學生在公聽會現場。(朱雅婷提供)

紐約市 教育政策小組(PEP)25日晚投票批准，皇后區 唯一一所特殊高中 皇后科學高中(Queens High School for the Sciences，簡稱QHSS)遷至更大校舍，今年9月起，學生將至新校舍上學，增加約200學生名額。

皇后科學高中是紐約市八所特殊高中之一，曾在「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)紐約州高中的排名中位列第一。根據市教育局，1萬1809名學生曾在特殊高中申請中填報該校，後僅148人獲得錄取通知。該校目前設於約克學院(York College)牙買加校區二樓的14間教室內，目前在校學生人數較核定容量超出約130人。

多年來，該校師生、皇后區第26學區委員會、全市高中不分區委員會等長年倡導遷校，以便解決該校長期過度擁擠的問題，包括班級人數過多、圖書館等共用空間有限、以及缺乏專用科學實驗室與美術教室等。市教育局在1月9日提交搬遷提案，市教育政策小組最終在本月25日晚投票批准遷校。

根據提案，新校址位於皇后區88大道165-15號，距離約克學院校區不到一哩，將與最多100名來自438公校的學生共用設施。依教育局預測，皇后科學高中的學生人數可由目前約500人，擴增至2029至2030學年的700人。

優質及加速教育倡導人士朱雅婷於當晚在公聽會上發言指出，該校現有校舍設施不足，缺乏完善的餐廳、體育館與足夠教室空間，無法滿足學生實際需求。此外，皇后區僅一所特殊高中，不少家長被迫讓子女跨區就讀高質學校，包括她的孩子在內，有學生每天上學通勤達一兩小時，若能在皇后區提供更完善與規模足夠的校舍與教育資源，學生便可就近上下學。

皇后科學高中亞裔學生占79.7%。該校十年級學生李Mandy(Mandy Li，音譯)表示，目前學校僅有在同一樓層的14間教室，卻需服務約500名學生，許多教室狹小擁擠，有的甚至有柱子在教室中央，且還沒有支持籃球、足球基本球隊的完善設施。

李Mandy說，新校舍將提升學生的就學便利，並讓他們終可完整發展公立學校體育聯盟(Public Schools Athletic League)項目，「作為紐約市排名第一的高中，我們的學習環境理應與這份卓越相匹配。新校舍意味著更多機會、更多支持，以及充足空間讓學生真正茁壯成長」。