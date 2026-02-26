我的頻道

州府錯發近9000元糧食券 84歲婦人被迫找工作還錢

「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停

鎖定長者…布碌崙、法拉盛商場鬧區行竊 警公布影像抓賊

記者高雲兒╱紐約即時報導
圖中嫌犯涉嫌近期在布碌崙及法拉盛一帶接連犯下多起重大竊盜案。(市警局提供)
紐約市警指出，一名嫌犯涉嫌近期在布碌崙法拉盛一帶接連犯下多起重大竊盜案(grand larceny)，作案地點分別位於布碌崙67分局及109分局的法拉盛轄區。警方表示，嫌犯多鎖定年長者，在商業場所或繁忙街區內假意碰撞受害人，趁機將錢包或現金取走後迅速逃逸，目前已公布相關監控畫面，呼籲民眾提供線索。

警方指出，首起案件發生於2025年12月22日下午5時10分，一名72歲女性在法拉盛大學點大道40-24號商業場所內搭乘電梯時，被人碰撞後發現口袋內價值約900元的錢包遭竊。今年年1月23日下午2時19分，另一名74歲女性在法拉盛39大道135-38號商業場所內被碰撞，手提包內3000元現金遭取走。

布碌崙方面，本月3日上午10時45分，一名52歲女性在諾斯特蘭大道(Nostrand Avenue)1444號商業場所內，被一名女性嫌犯伸手進包內，偷走裝有3000元現金的信封後逃離現場。

此外，6日法拉盛再發生兩起案件。當日上午11時30分，一名66歲女性在緬街41-36號門前遭碰撞後，包內約100元的錢包被盜；同日下午2時14分，一名81歲男性在緬街42-70號商業場所內，被人將手伸入外套口袋盜走1萬元現金。上述案件均未造成人員受傷。

警方表示，嫌犯疑似利用近身接觸製造混亂，專挑長者下手，涉案金額從數百元至上萬元不等。警方提醒民眾，在商場、電梯及人流密集地區應提高警覺，避免攜帶大量現金，並妥善保管隨身財物。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 布碌崙 大學點

