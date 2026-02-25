美國運通將設新總部 曼哈頓世貿建築群最後一塊拼圖補足

我的頻道

實境節目「鹽湖城嬌妻」女星23歲獨子驚傳驟逝

記者曹馨元／紐約即時報導
美國運通將於世貿中心二號大樓(2 World Trade Center)興建全新全球總部，標誌著世貿中心建築群最後一塊拼圖終告完成。(圖片取自運通官網)
美國運通將於世貿中心二號大樓(2 World Trade Center)興建全新全球總部，標誌著世貿中心建築群最後一塊拼圖終告完成。(圖片取自運通官網)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與市長曼達尼(Zohran Mamdani)25日共同宣布，美國運通(American Express)將於曼哈頓下城的世貿中心二號大樓(2 World Trade Center)興建全新全球總部。此舉不僅標誌著世貿中心建築群最後一塊拼圖將完成，更展現了企業對紐約未來發展的信心。

運通新總部選址於格林威治街200號(200 Greenwich Street)，占地16英畝，由知名建築師·福斯特(Norman Foster)操刀設計，世貿地產商兆華斯坦地產(Silverstein Properties)開發。

按規畫，這座下城新地標高55層，總面積近200萬平方呎，可容納多達1萬名員工。建成後亦將設有超過一英畝的戶外空間，包含多個空中平台與花園，可飽覽曼哈頓天際線。運通強調，新總部將採用全電力、能源效率系統及智能建築技術，目標取得LEED綠色建築認證。

該項目預計於2026年春季動工，2031年完工。根據評估，建設期間將為紐約市創造超過3200個職缺，預計為紐約市帶來59億元的經濟貢獻，對紐約全州的經濟貢獻更達63億元。

霍楚指出，從旗艦企業到小型商業，雇主們正紛紛在紐約「插旗」，顯示紐約仍是全球商業的首選地。

曼達尼則從勞工角度出發，強調此項目不僅是金錢投資，更是對工會勞工與勞動尊嚴的認可。他表示，這座最後的商業塔樓將創造數千個工會職位，涵蓋木工、電工與建築工，讓投資真正流向建設這座城市的勞動人民。

美國運通自1986年起即進駐同在世貿片區的維西街200號(200 Vesey Street)。運通執行長施奎里(Stephen J. Squeri)表示，公司將下城視為家園已有近兩個世紀，新總部將持續激勵創新、帶動成長。

曼達尼 紐約市 曼哈頓 霍楚 美國運通

