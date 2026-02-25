曾涉國會暴亂事件 紐約皇后區共和黨人宣布角逐州眾議員

我的頻道

記者戴慈慧／紐約即時報導
曾因參與國會暴亂事件而被定罪的格里洛(Phillip S. Grillo)近日遞交文件，宣布參選紐約州眾議會東皇后區席位。2021年1月6日國會暴亂檔案照。(美聯社)
曾因參與國會暴亂事件而被定罪的格里洛(Phillip S. Grillo)近日遞交文件，宣布參選紐約州眾議會東皇后區席位。2021年1月6日國會暴亂檔案照。(美聯社)

曾因參與2021年1月6日國會暴亂事件而被定罪的一名皇后區共和黨人近日遞交文件，宣布參選紐約州眾議會東皇后區議員席位，挑戰現任民主黨州眾議員布朗斯丁(Ed Braunstein)。

參選人格里洛(Phillip S. Grillo)過去在皇后區共和黨圈內頗為活躍，也曾在社媒自稱「共和救世主」。他於2023年因參與國會山事件被聯邦陪審團裁定五項罪名成立，包括妨礙官方程序等重罪，以及非法進入受限制區域與擾亂秩序等輕罪。

根據當時庭審資料，格里洛在事件當天手持擴音器進入國會大廈，並在現場拍攝影片。案件審理期間，他曾公開表示相信自己最終會獲得赦免。其後在前總統川普重返白宮後，確實獲得赦免。

這並非格里洛首次參選公職。他曾參與紐約州第三國會選區的選舉，該席位當時因前聯邦眾議員桑托斯(George Santos)被逐出國會而出缺；他也曾投入市議會特別選舉。

此次州眾議員選戰中，格里洛在共和黨內仍面臨初選挑戰。皇后區共和黨已背書另一名參選人斯佩蘭薩(Robert J. Speranza)。黨主席農齊亞托(Tony Nunziato)表示，雖然黨部支持斯佩蘭薩，但尊重任何人依法參選的權利。

皇后區 共和黨 眾議員

