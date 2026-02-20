我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季／誤踩11大雷區 恐遭IRS鎖定查帳

川普加碼回應最高法院關稅裁決 國際經貿局勢難料

最高法院裁定川普關稅違法 紐約州檢察長詹樂霞讚揚

記者馬璿／紐約即時報導
美國最高法院20日判決撤銷總統川普對等關稅措施，而領頭提告的紐約州檢察總長詹樂霞(Letitia James)對此表示讚揚，稱此為「法治與我國經濟的關鍵勝利」。(路透)
美國最高法院20日判決撤銷總統川普對等關稅措施，而領頭提告的紐約州檢察總長詹樂霞(Letitia James)對此表示讚揚，稱此為「法治與我國經濟的關鍵勝利」。(路透)

美國最高法院20日判決撤銷總統川普對等關稅措施，認定政策未經國會批准已超越總統權限，全球經貿變數再次增加。而領頭提告的紐約州檢察總長詹樂霞(Letitia James)對此表示讚揚，稱此為「法治與我國經濟的關鍵勝利」。

最高法院以6比3作出裁決，認定川普擴大援引1977年「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)以實施全球性關稅，已逾越職權範圍。該法原授權總統在宣布國家緊急狀態下，可規範國際商業行為，但法院認為相關權力並不涵蓋全面性課徵關稅。

反對關稅的大法官羅伯茲(Jonn Roberts)表示，總統無權單方面在總量、期限與範圍上無限量的課徵關稅。行政部門有權規範，但不能自行認定法條中有徵稅的權力。

詹樂霞在裁決公布後發表聲明指出，這些「非法關稅」已在全國範圍內造成重大經濟混亂，提高家庭與企業的營運成本。她表示，「最高法院已明確指出，政府無權隨意加徵大規模新稅。這是維護法治與經濟穩定的重要勝利。我將持續為紐約州民眾對抗使生活更加負擔沉重的政策。」

對等關稅為川普第二任期核心經濟政策之一，川普曾主張此舉是為解決美國長期存在的貿易逆差問題。2025年4月，在川普於4月宣布「解放日」並啟動關稅措施後不久，由包含亞利桑那州、康乃狄克州、德拉瓦州等共11個州組成的聯盟即對川普政府提起訴訟，指控其透過IEEPA非法加徵大規模新關稅，對勞工與企業造成嚴重經濟衝擊，詹樂霞是提起訴訟的民主黨籍州檢察長聯盟成員之一。

美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)一個月後一致裁定，IEEPA並未賦予總統單方面徵收全球性關稅的權力，並將案件送交上訴法院審理。上訴法院於8月駁回川普政府的主張，維持下級法院裁決，但在訴訟持續期間，暫未立即取消關稅措施，且由於最高法院尚未對已徵收稅金提出解釋，川普亦欲另行加收關稅，未來全球經貿動向仍難以預測。

川普則強烈抨擊該裁決，並指支持多數意見的大法官「極不愛國且背離憲法」且令人失望，但其政府將透過其他替代方案來實施貿易關稅。他表示，將迅速簽署行政命令，依據1974年貿易法第122條實施10%的全球性關稅，以取代被最高法院否決的措施，並稱新行動將「在現行關稅基礎之上再加徵」。

而對於是否會要求國會採取進一步行動，川普則是回應稱「我不需要。」

世報陪您半世紀

關稅 川普 詹樂霞

上一則

紐約法拉盛住宅半夜起火 疑電動車肇禍 1人受傷

下一則

法拉盛鬧區爭議罰單有解 誤罰全撤銷、攝影機重新校準
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普加碼回應最高法院關稅裁決 國際經貿局勢難料

川普加碼回應最高法院關稅裁決 國際經貿局勢難料
分析：川普90%將對伊朗動武 攻勢非一日遊

分析：川普90%將對伊朗動武 攻勢非一日遊
川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅
別高興太早…川普關稅被判違法 只是使貿易不確定性更高

別高興太早…川普關稅被判違法 只是使貿易不確定性更高

熱門新聞

紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14
紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)

曼達尼擬大漲房產稅9.5% 盟友也反對「完全不可接受」

2026-02-18 14:21

超人氣

更多 >
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒