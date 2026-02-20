最高法院裁定川普關稅違法 紐約州檢察長詹樂霞讚揚

美國最高法院20日判決撤銷總統川普對等關稅措施，而領頭提告的紐約州檢察總長詹樂霞(Letitia James)對此表示讚揚，稱此為「法治與我國經濟的關鍵勝利」。(路透)

美國最高法院20日判決撤銷總統川普 對等關稅 措施，認定政策未經國會批准已超越總統權限，全球經貿變數再次增加。而領頭提告的紐約州檢察總長詹樂霞 (Letitia James)對此表示讚揚，稱此為「法治與我國經濟的關鍵勝利」。

最高法院以6比3作出裁決，認定川普擴大援引1977年「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)以實施全球性關稅，已逾越職權範圍。該法原授權總統在宣布國家緊急狀態下，可規範國際商業行為，但法院認為相關權力並不涵蓋全面性課徵關稅。

反對關稅的大法官羅伯茲(Jonn Roberts)表示，總統無權單方面在總量、期限與範圍上無限量的課徵關稅。行政部門有權規範，但不能自行認定法條中有徵稅的權力。

詹樂霞在裁決公布後發表聲明指出，這些「非法關稅」已在全國範圍內造成重大經濟混亂，提高家庭與企業的營運成本。她表示，「最高法院已明確指出，政府無權隨意加徵大規模新稅。這是維護法治與經濟穩定的重要勝利。我將持續為紐約州民眾對抗使生活更加負擔沉重的政策。」

對等關稅為川普第二任期核心經濟政策之一，川普曾主張此舉是為解決美國長期存在的貿易逆差問題。2025年4月，在川普於4月宣布「解放日」並啟動關稅措施後不久，由包含亞利桑那州、康乃狄克州、德拉瓦州等共11個州組成的聯盟即對川普政府提起訴訟，指控其透過IEEPA非法加徵大規模新關稅，對勞工與企業造成嚴重經濟衝擊，詹樂霞是提起訴訟的民主黨籍州檢察長聯盟成員之一。

美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)一個月後一致裁定，IEEPA並未賦予總統單方面徵收全球性關稅的權力，並將案件送交上訴法院審理。上訴法院於8月駁回川普政府的主張，維持下級法院裁決，但在訴訟持續期間，暫未立即取消關稅措施，且由於最高法院尚未對已徵收稅金提出解釋，川普亦欲另行加收關稅，未來全球經貿動向仍難以預測。

川普則強烈抨擊該裁決，並指支持多數意見的大法官「極不愛國且背離憲法」且令人失望，但其政府將透過其他替代方案來實施貿易關稅。他表示，將迅速簽署行政命令，依據1974年貿易法第122條實施10%的全球性關稅，以取代被最高法院否決的措施，並稱新行動將「在現行關稅基礎之上再加徵」。

而對於是否會要求國會採取進一步行動，川普則是回應稱「我不需要。」