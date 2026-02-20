我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

回應范斯評論受寵若驚 谷愛凌自嘆成政治出氣筒

一個半月罷工將落幕 紐約長老會醫院與護士工會暫達協議

記者范航瑜╱紐約即時報導
紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)院方與護士工會20日清晨表示，雙方已就結束罷工達成暫定協議。數千名護士最快將於下周重返工作崗位。(記者許君達／攝影)
紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)院方與護士工會20日清晨表示，雙方已就結束罷工達成暫定協議。數千名護士最快將於下周重返工作崗位。(記者許君達／攝影)

紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)院方與護士工會20日清晨表示，雙方已就結束罷工達成暫定協議。數千名護士最快將於下周重返工作崗位。自此紐約市四所醫院已全部與公會達成協議，長達一個半月的歷史性罷工終於畫上句點。

紐約長老會醫院20日清晨發表聲明表示，透過調解員與工會達成暫定和解，院方對護士深表尊重，對此結果感到欣慰。紐約州護士協會(New York State Nurses Association)指出，約4200名會員在此次罷工中達成協議。工會將於本周末進行合約批准投票，若獲通過，護士將於下周復工。

工會表示，暫定協議內容包括強化並可執行的安全人手配置標準、增加護士人數、加強防範職場暴力措施，以及針對人工智慧的保障條款。協議同時保留醫療福利，並在三年合約期間加薪超過12%。

紐約州護士協會會長哈根斯(Nancy Hagans)表示，護士在過去一個半月頂著多年罕見的嚴寒天氣，在寒風、冰雪中與工會成員並肩抗議，拒絕在病患照護上妥協，成功阻止院方削減照護品質，並爭取到更嚴格的人手配置比例、加強職場暴力防護，以及維持前線護士無需額外自付費用的醫療福利。「私營部門護士的成果將改善病患照護，其堅持與韌性也向全球展現護士的力量。」

紐約長老會護士於1月12日發起罷工，當時與蒙特菲奧里醫療中心(Montefiore)、西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)、西奈山晨邊高地院區(Mount Sinai Morningside)及西奈山西院區(Mount Sinai West)護士同步行動。後者三家醫院已於15日各自批准三年合約並重返工作崗位。工會稱，這是紐約市歷來規模最大、時間最長的護士罷工之一。

世報陪您半世紀

罷工 紐約市 紐約州

上一則

陪伴紐約社區18年 Galaxy Comics漫畫店閉幕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

議員陳詩敏競選國會席位 獲建築工會「單獨背書」

議員陳詩敏競選國會席位 獲建築工會「單獨背書」
紐約逾萬名護士結束罷工 長老會醫院4000人續抗爭

紐約逾萬名護士結束罷工 長老會醫院4000人續抗爭
紐約逾萬名護士結束罷工 長老會醫院仍有4000人續抗爭

紐約逾萬名護士結束罷工 長老會醫院仍有4000人續抗爭
紐約客談／護士罷工的三方博弈 病患是最大輸家

紐約客談／護士罷工的三方博弈 病患是最大輸家

熱門新聞

紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14
紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)

曼達尼擬大漲房產稅9.5% 盟友也反對「完全不可接受」

2026-02-18 14:21

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕
正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生