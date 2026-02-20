一個半月罷工將落幕 紐約長老會醫院與護士工會暫達協議

紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)院方與護士工會20日清晨表示，雙方已就結束罷工達成暫定協議。數千名護士最快將於下周重返工作崗位。(記者許君達／攝影)

紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)院方與護士工會20日清晨表示，雙方已就結束罷工 達成暫定協議。數千名護士最快將於下周重返工作崗位。自此紐約市 四所醫院已全部與公會達成協議，長達一個半月的歷史性罷工終於畫上句點。

紐約長老會醫院20日清晨發表聲明表示，透過調解員與工會達成暫定和解，院方對護士深表尊重，對此結果感到欣慰。紐約州 護士協會(New York State Nurses Association)指出，約4200名會員在此次罷工中達成協議。工會將於本周末進行合約批准投票，若獲通過，護士將於下周復工。

工會表示，暫定協議內容包括強化並可執行的安全人手配置標準、增加護士人數、加強防範職場暴力措施，以及針對人工智慧的保障條款。協議同時保留醫療福利，並在三年合約期間加薪超過12%。

紐約州護士協會會長哈根斯(Nancy Hagans)表示，護士在過去一個半月頂著多年罕見的嚴寒天氣，在寒風、冰雪中與工會成員並肩抗議，拒絕在病患照護上妥協，成功阻止院方削減照護品質，並爭取到更嚴格的人手配置比例、加強職場暴力防護，以及維持前線護士無需額外自付費用的醫療福利。「私營部門護士的成果將改善病患照護，其堅持與韌性也向全球展現護士的力量。」

紐約長老會護士於1月12日發起罷工，當時與蒙特菲奧里醫療中心(Montefiore)、西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)、西奈山晨邊高地院區(Mount Sinai Morningside)及西奈山西院區(Mount Sinai West)護士同步行動。後者三家醫院已於15日各自批准三年合約並重返工作崗位。工會稱，這是紐約市歷來規模最大、時間最長的護士罷工之一。