戴加多退選 民主黨內無人挑戰霍楚

記者許君達／紐約即時報導
與霍楚(右)決裂後希望挑戰州長大位的現任副州長戴加多(左)，因民調低落、黨內四面楚歌而宣布退選，目前民主黨內已無人對霍楚連任競選構成挑戰。圖為2022年記者會。(美聯社)
現任紐約州副州長戴加多(Antonio Delgado)10日宣布退出選戰，放棄在民主黨內挑戰志在連任的州長霍楚(Kathy Hochul)。戴加多退選後，霍楚在民主黨內現已沒有挑戰者，來自建制派和進步派陣營的重量級人物也基本都已表態背書霍楚。

戴加多10日在X上發布退選聲明，表示參選之路已無勝算，但他會繼續在副州長任上服務選民。戴加多曾任上哈德遜河谷地區的國會議員，2022年被霍楚選為競選搭檔，勝選後轉任副州長。他與霍楚2024年因拜登退選問題而首次公開矛盾，次年又因對待紐約前市長亞當斯(Eric Adams)的態度不同而再次與霍楚爆發衝突，後公開宣布不再與霍楚搭檔，轉而自行參選州長以挑戰霍楚。據報導，兩人決裂後，霍楚撤銷了戴加多的絕大多數職務和幕僚，也禁止他使用位於曼哈頓的州長辦公室。

戴加多在退選前，採取比霍楚更激進的進步主義路線，持增加富人稅以及強硬對抗聯邦移民執法等主張。他在公開受訪時也曾表示，他的政見與紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)相一致，並暗示曼達尼的成功經驗能為他所用。

然而事實上，戴加多的能見度與曼達尼無法相比，根據錫耶納學院(Siena College)最近的三次月度民調，表示「不了解」他的紐約州選民均超過六成，而在1月的最新民調中，霍楚與戴加多一對一選戰的支持率為壓倒性的64比11。

來自內部的低支持度亦讓戴加多四面楚歌。代表進步派的曼達尼與國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)均選擇背書霍楚，而長期與民主黨進步派陣營結盟的勞動家庭黨則以不為任何人背書的方式表達了對戴加多的拒絕態度。

霍楚與其競選搭檔歐德思(Adrienne Adams)已在2月初的民主黨大會上獲得黨內提名，而現任納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)預計將在本周的共和黨大會上獲得提名。如無意外，兩人將在11月的州長普選中對決。

