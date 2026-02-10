我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府周末又局部關門 機場安檢恐受影響…今日5件事

路易斯安納州這快樂城市 早上9點舞池已擠滿人

布碌崙入室盜竊 8000元寶可夢卡和鬥牛犬失竊

記者馬璿／紐約即時報導
布碌崙(布魯克林)布希維克(Bushwick)一棟多戶住宅於9日凌晨發生持槍入室搶劫事件，多名歹徒闖入兩戶住家，搶走一隻法國鬥牛犬及市值約8000元的寶可夢卡片。(取自谷歌街景圖)
布碌崙(布魯克林)布希維克(Bushwick)一棟多戶住宅於9日凌晨發生持槍入室搶劫事件，多名歹徒闖入兩戶住家，搶走一隻法國鬥牛犬及市值約8000元的寶可夢卡片。(取自谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)布希維克(Bushwick)一棟多戶住宅於9日凌晨發生持槍入室搶劫事件，多名歹徒闖入兩戶住家，搶走一隻法國鬥牛犬及市值約8000元的寶可夢卡片。警方表示，嫌犯仍在逃中，但遭竊的住戶並未受傷，且被擄走的犬隻被棄置在路邊後已平安回到主人身邊。

警方與消息人士指出，當日凌晨約2時15分默特爾大道(Myrtle Ave)1345號的住宅被數名持槍男子闖入，首先進入一名62歲男子的住處，搶走其手機，該名長者未受傷。歹徒隨後闖入另一個單位，毆打一名27歲男子，並搶走其飼養的白色法國鬥牛犬Coco、約8000元的寶可夢卡片，以及其女友的信用卡。該名27歲男子在現場接受治療後傷勢輕微。

受害女子凱伊(Monica Kay)事後向媒體表示，當時有多名蒙面、持槍歹徒闖入屋內，高聲要求金錢，並重擊其男友的臉，命令他趴伏在地，她則被要求閉上眼睛。歹徒隨後帶走他們的愛犬Coco與財物逃離現場。「現場有四名持槍、戴著滑雪面罩的男子，他們幾乎把看到的東西全都搶走了，」她表示。

不過不久後，Coco被歹徒棄置於附近的威科夫高地醫療中心(Wyckoff Heights Medical Center停車場內，院方人員發現後暫時安置其在醫院內。而根據院內醫護人員事後的採訪指出，他們是從媒體報導中認出該犬隻身分，並協助聯繫失主，Coco已於當天平安歸還。

警方指出，監視器畫面顯示，至少有六名嫌犯進入住宅，其中一人在外把風。畫面中可見一名嫌犯抱著犬隻離開現場，歹徒隨後分乘兩輛車逃逸。

警方指出，在這起搶案發生前數個月，長島市(Long Island City)也曾有歹徒闖入住家，偷走兩隻法國鬥牛犬及大量衣物。而上月，曼哈頓的寶可夢Poké Court活動現場，也遭三名歹徒闖入，砸毀展示櫃並搶走價值逾11萬6000元的稀有寶可夢卡片。警方消息人士也透露，擁有高收藏價值的寶可夢卡牌如今恐已成為炙手可熱的盜竊目標。

截至警方發布消息時，涉案歹徒仍在逃，警方仍在調查中，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

長島市 布碌崙 曼哈頓

上一則

皇后區艾姆赫斯特華人住宅區深夜大火 34歲女子亡 多人傷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

義大利傳運鈔車劫案 歹徒炸飛車尾、撒釘子斷後 如好萊塢電影畫面曝

義大利傳運鈔車劫案 歹徒炸飛車尾、撒釘子斷後 如好萊塢電影畫面曝
布碌崙布希維克 膺紐約市十大買家友善社區

布碌崙布希維克 膺紐約市十大買家友善社區
布碌崙布希維克 膺紐約市十大買家友善社區榜首

布碌崙布希維克 膺紐約市十大買家友善社區榜首
在布碌崙C線地鐵站推人跌落月台 1女遭警方通緝

在布碌崙C線地鐵站推人跌落月台 1女遭警方通緝

熱門新聞

紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
因多年協助清洗毒品販運所得巨額資金，一名居住於紐約皇后區的華裔女子近日在聯邦法院被判處兩年有期徒刑。示意圖。（美聯社）

藉買機票助毒販洗錢逾2000萬 法拉盛華人會計判刑兩年

2026-02-03 13:44
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約市與新澤西地區本周末將迎來今年以來最冷的一波寒流。圖為哈德遜河河面上未融的冰層。(歐新社)

入冬最冷 紐約周末體感恐降至華氏零下29度

2026-02-06 19:35
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12

超人氣

更多 >
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了