布碌崙入室盜竊 8000元寶可夢卡和鬥牛犬失竊

布碌崙(布魯克林)布希維克(Bushwick)一棟多戶住宅於9日凌晨發生持槍入室搶劫事件，多名歹徒闖入兩戶住家，搶走一隻法國鬥牛犬及市值約8000元的寶可夢卡片。(取自谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林)布希維克(Bushwick)一棟多戶住宅於9日凌晨發生持槍入室搶劫事件，多名歹徒闖入兩戶住家，搶走一隻法國鬥牛犬及市值約8000元的寶可夢卡片。警方表示，嫌犯仍在逃中，但遭竊的住戶並未受傷，且被擄走的犬隻被棄置在路邊後已平安回到主人身邊。

警方與消息人士指出，當日凌晨約2時15分默特爾大道(Myrtle Ave)1345號的住宅被數名持槍男子闖入，首先進入一名62歲男子的住處，搶走其手機，該名長者未受傷。歹徒隨後闖入另一個單位，毆打一名27歲男子，並搶走其飼養的白色法國鬥牛犬Coco、約8000元的寶可夢卡片，以及其女友的信用卡。該名27歲男子在現場接受治療後傷勢輕微。

受害女子凱伊(Monica Kay)事後向媒體表示，當時有多名蒙面、持槍歹徒闖入屋內，高聲要求金錢，並重擊其男友的臉，命令他趴伏在地，她則被要求閉上眼睛。歹徒隨後帶走他們的愛犬Coco與財物逃離現場。「現場有四名持槍、戴著滑雪面罩的男子，他們幾乎把看到的東西全都搶走了，」她表示。

不過不久後，Coco被歹徒棄置於附近的威科夫高地醫療中心(Wyckoff Heights Medical Center停車場內，院方人員發現後暫時安置其在醫院內。而根據院內醫護人員事後的採訪指出，他們是從媒體報導中認出該犬隻身分，並協助聯繫失主，Coco已於當天平安歸還。

警方指出，監視器畫面顯示，至少有六名嫌犯進入住宅，其中一人在外把風。畫面中可見一名嫌犯抱著犬隻離開現場，歹徒隨後分乘兩輛車逃逸。

警方指出，在這起搶案發生前數個月，長島市 (Long Island City)也曾有歹徒闖入住家，偷走兩隻法國鬥牛犬及大量衣物。而上月，曼哈頓 的寶可夢Poké Court活動現場，也遭三名歹徒闖入，砸毀展示櫃並搶走價值逾11萬6000元的稀有寶可夢卡片。警方消息人士也透露，擁有高收藏價值的寶可夢卡牌如今恐已成為炙手可熱的盜竊目標。

截至警方發布消息時，涉案歹徒仍在逃，警方仍在調查中，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。