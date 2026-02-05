皇后區幼童死亡案被告獲刑60天 母訴「正義已死 但報應不爽」

皇后區法拉盛3歲半華裔男童陳昆塔(Quintus Chen)於2023年車禍身亡一案，5日在皇后區州高等法院進行量刑。(陳母提供)

皇后區法拉盛 3歲半華裔男童陳昆塔(Quintus Chen)於2023年車禍身亡一案，5日在皇后區州高等法院進行量刑。庭審歷時一個多小時，辯方在判刑前展開密集法律攻防，反覆強調被告「對幼童死亡完全無責」，試圖說服法官不判監禁；然而，法官最終裁定，被告戈麥斯(Kevin Gomez)因二級魯莽危險行為判處60天監禁、3年緩刑；另因魯莽駕駛及多項交通違規分別判處短期監禁與罰款，所有刑期同步執行。

母親痛陳不公

量刑庭上，法院裁定允許家屬提交受害者影響陳述。該由陳母撰寫的陳述由家屬友人代為朗讀。陳母表示，2023年11月29日奪走的不只是兒子的生命，也讓整個家庭陷入長期創傷。她回憶，陳昆塔聰明、溫柔、愛笑，「如果他還在，現在應該已經五歲半，正準備上小學」。

她表示，事故發生當晚，被告戈麥斯在無有效駕照、車輛帶有非法深色車窗的情況下駕駛，並在首次撞到孩子後未停車，最終釀成無法挽回的悲劇。「如果他當時停下來，我的孩子本來有機會活下去，」她寫道。

她並對刑事審判結果表達失望，認為多項關鍵事實未被完整呈現，「那一天，我們不只是再次失去孩子，也親眼看著正義死去」。儘管如此，她仍表示相信因果終將回返，「我們相信，報應不爽，正如戈麥斯對我兒子所做的一切，終有一天會回到他自己身上。」

辯方：他對孩子的死完全無責

在母親陳述結束後，辯護律師立即發言，明確要求法院在量刑時「不得考量男童死亡本身」。該律師反覆強調，陪審團已在所有涉及死亡的重罪指控上裁定被告無罪，依法應被視為「對死亡結果完全無責」。

辯護律師並試圖將整起案件重新定義為「純粹的交通意外」，稱戈麥斯案發當天只是去買甜甜圈，停在「大家都停的地方」，隨後「正常、謹慎地」駛離停車位；無照駕駛、深色車窗、違規停車與非法轉彎等行為，屬於年輕與不成熟，而非刑事惡意。

隨後，戈麥斯本人向法庭發言，並一度哽咽。他向男童家屬致歉，同時提到母親曾被診斷出腦瘤，父親罹患癌症且病情較重，擔心若入獄服刑，將影響家庭照護與經濟。

法官裁定：不是為死亡判刑，而是為行為負責

檢方在庭上強烈反駁辯方說法，指出本案的重點並非單一瞬間的操作，而是被告長期、反覆選擇無視交通規則與執法警告。

法官則在裁定中表示，陪審團裁決的用語是「有罪」或「無罪」，而非「有罪」或「無辜」，未達排除合理懷疑的無罪，並不等同於在所有層面上與案件後果毫無關聯。他補充，法院並非因死亡結果判刑，而是基於被告反覆、持續的魯莽行為，認定其需要實質監督與懲處，以確保公共安全。

法院最終裁定，被告因二級魯莽危險行為判處60天監禁及3年緩刑，緩刑期間須接受定期藥物檢測、參與緩刑部門指定的相關課程與監督，並被吊銷駕照3年。其餘各項罪名，包括魯莽駕駛、非法車窗貼膜、無照駕駛、非法轉彎、違規停車、操作未註冊車輛等——每項均判處15天監禁，並附帶相應罰款或強制附加費。所有刑期同步執行，並抵扣被告此前已服刑時間。

陳母表示，對被告僅判處60天監禁感到失望，認為刑期過輕、無法產生實質阻嚇，至少應判處一年監禁才算公平；同時關切是否仍有上訴空間，並盼與檢方進一步溝通。她補充，被告僅購買2萬5000元最低車險，民事求償實際獲賠空間有限，盼有法律專業人士提供進一步協助，可聯繫(405)219-4886或電郵[email protected]。