控訴康怡與ABI工資盜竊 華人護理員勞工廳抗議要求執法

記者馬璿／紐約即時報導
過去多位民代皆曾敦促霍楚執行勞動法規，但至今未獲回應，當日集會前主計長蘭德(Brad Lander)也出席活動譴責當局漠視。(記者馬璿／攝影)
過去多位民代皆曾敦促霍楚執行勞動法規，但至今未獲回應，當日集會前主計長蘭德(Brad Lander)也出席活動譴責當局漠視。(記者馬璿／攝影)

5日上午，逾百名居家照護員集結位於布碌崙(布魯克林)下城的勞工廳(NYSDOL)門前舉行集會，指控ABI護理公司(American Business Institute)與康怡(Royal Care)盜領勞工薪資，並要求勞工廳與州長霍楚(Kathy Hochul)執行勞動法。集會組織人表示，兩家護理公司早已因合計盜領勞工薪資超過2500萬元，被公布在「雇主恥辱牆」(Employer Wall of Shame)一二名，但當局卻遲遲不執法，導致多名長年工作而身心俱疲的移民護理員仍無法獲得應有權益。

紐約州部分華人移民護理員長期面臨工時爭議，24小時工時中扣除三餐與睡眠時間，實際僅獲13小時薪資。根據勞工廳調查，ABI在2020至2022年間，成為全州違反薪資支付法案最多的護理機構。三次調查顯示，ABI欠付至少175名員工超過1430萬元的最低薪資，而康怡則是積欠約1000萬。今年1月，高等法院針對部分家庭護理員控告勞工廳不當終止工資盜竊報告調查的案件，作出有利於護理員的補充裁決。而過去曾在康怡與ABI任職的護理員，則是在未加入工會、亦未進入仲裁或集體訴訟程序的情況下，直接要求勞工廳依其既有調查結果採取執法行動。

集會組織者之一的寧子舜指出，與先前須經由工會協助、透過司法程序爭取恢復調查的案件不同，這次抗議所涉及的兩家企業，早已被勞工廳調查並公開認定存在大規模薪資盜竊情形，但相關處分與追討措施卻遲未落實。在沒有工會介入、也不存在仲裁爭議的情況下，案件事實與責任歸屬已相對明確，勞工廳的執法程序理應更加直接，卻仍長期停滯。

過去多位民代包括紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)、州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、市議員馬泰(Christopher Marte)及州眾議員金兌錫(Ron Kim)皆曾敦促霍楚執行勞動法規，但至今未獲回應。當日集會馬泰與公布前主計長蘭德(Brad Lander)也出席活動譴責當局漠視。

在康怡工作16年的護理員譚英好(Yanghao Tang)表示，當年她的工作型態為連續三天工作24小時再休息兩天，但因為工作時不時要幫長者翻身，常睡不到三個小時就要起身。當她和公司反應時，負責派遣工作的工作人員僅回應她「大家都這樣做，忍一下就過了」，久而久之她的身體也出現異樣，即使離職數年仍有失眠、手腳與腰痠痛等問題。譚英好在職期間薪資雖從一小時約12元調升到17元，但公司不僅只發放13小時工時的薪資，其中更有兩元被計算為福利，向公司討要說法時僅獲得「紐約公司就是這樣，不接受就不安排工作」等說法，讓她難以接受。在發現有眾多經歷相似的受害者後她開始站上街頭，「我只想跟他們說，請馬上執法並把錢還給我們，這都是我們的辛苦錢。」

對此，康怡則回覆本報置評請求表示，他們知曉近期護理產業的情況，但該司一向重視工時合規，致力全面遵守州與聯邦的勞動法規，內部也已建立相關政策與薪資制度，以確保照護人員能夠就所有實際工作的時數獲得適當報酬，未來將會定期檢視並更新相關作法。針對護理員的需求與是否將會返還薪資，發言團隊則並未著墨。ABI則是截至發稿前都未回覆本報置評。

